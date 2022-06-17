30年抵押貸款利率6% 還會上升

目前美聯準會利率 為0.75%-1.00%；由於日前公布的通膨數據為40年新高，市場預期加息0.75%是可能的。銀行總是對美聯準會利率敏感，並且總是在美聯準會實際加息之前反映抵押貸款 利率。因此利率截至14日一下子從5%達到6%的水平，抵押貸款利率還會繼續上升。

由於通膨仍對經濟構成威脅，美聯準會加大了對抗通膨的力度。鑑於6月10日（周五）公布的通膨意外，市場參與者的想像力瘋狂地思考著美聯準會的信息可能會如何演變。

數據顯示，5月份消費者價格指數上漲8.6%，從4月份的8.3%上升，超過經濟學家預期的8.3%。不包括食品和能源價格的核心消費者物價指數（CPI）月比上漲0.6%，與去年同期相比上漲6.2%。食品價格月比上漲1.2%，同比上漲10.1%。能源價格每月上漲3.9%，過去12個月上漲34.6%。二手車價格月比上漲1.8%，同比上漲16.1%。

由於國債收益率在早盤交易中重置，MBS(mortgage backed securities) 和債券定價在開盤時略有改善。然而，它正在迅速惡化。美國十年期國債日昨在盤後交易中創下3.39%附近的新高，隨後回落至目前的3.322%附近水平。在上一次消費者物價指數高於預期後，投資者正在評估美聯準會採取更積極措施對抗通膨的前景。許多人仍然擔心美聯準會的反應為時已晚，並且美聯準會引發經濟衰退的風險已經增加。總之，市場實際上正在加息75個基點，超出投資者最初的預期。美聯準會的利率決定將於美東時間周三下午2點公佈。美聯準會若加息，貸款利率將隨著走高。