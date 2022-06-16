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公羊隊主場開發啟動 1.75億元收購伍蘭岡辦公大樓

編譯組／綜合報導
好萊塢男星兼喜劇演員沙吉（Bob Saget），其位於布蘭伍德房產，日前以776萬5000元價格上市。（Jeff Ong／PostRAIN Productions）
好萊塢男星兼喜劇演員沙吉（Bob Saget），其位於布蘭伍德房產，日前以776萬5000元價格上市。（Jeff Ong／PostRAIN Productions）

洛杉磯時報報導，洛杉磯公羊隊（Rams）老闆克倫克（Stan Kroenke），幾個月前在伍蘭岡（Woodland Hills）收購一棟高層辦公大樓，靠近他幾個月前購買的前購物中心。

此舉強烈表明這位億萬富翁，希望在公羊隊主場、SoFi體育場（SoFi Stadium）周圍，建立第二個以體育為中心的開發計畫。 

克倫克在鄰近華納中心（Warner Center）附近的這兩個收購計畫，將可融合成一個龐大混合用途的住商建設，包括商店、餐廳、酒店與住宅，以及獲得超級盃（Super Bowl）冠軍公羊隊訓練設施等。

據一位不願透露姓名的知情者稱，克倫克此次交易，共耗費1億7500萬元。他總共向鄰近房產投資約3億2500萬元。

演員沙吉／布蘭伍德房產 售776萬

今年初因不慎撞到頭，於睡夢中腦出血逝世的好萊塢男星兼喜劇演員沙吉（Bob Saget），其位於布蘭伍德（Brentwood）房產，日前以776萬5000元價格上市。

紀錄顯示，享年65歲的沙吉，2003年以289萬5000元買下該物業，他的姪子，Compass的Adam Saget負責處理這筆交易。

該物業興建於1960年代，在沙吉搬進去前進行改造，其與妻子Kelly Rizzo居住近20年間，房屋內擁有最新的智慧型傢具和自動化設備。

球星岡薩雷斯／拉荷雅莊園 1648萬上市

退休的棒球明星岡薩雷斯（Adrian Gonzalez），日前將其位於拉荷雅（L...
退休的棒球明星岡薩雷斯（Adrian Gonzalez），日前將其位於拉荷雅（La Jolla）物業，以1648萬元掛牌上市。（Preview First）

而退休的棒球明星岡薩雷斯（Adrian Gonzalez），日前也將其位於拉荷雅（La Jolla），有著漢普頓風格（Hamptons-style），能俯瞰大海的莊園，以1648萬元掛牌上市。

曾效力聖地牙哥教士隊與洛杉磯道奇隊多年的岡薩雷斯，2010年以720萬買下該豪宅。

占地半畝的莊園，座落在Muirlands，這是個以知名自然保護主義者John Nuir命名的富裕之地。占地近萬平方呎的主屋有三層樓，並有著面向大海的甲板、露台。

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