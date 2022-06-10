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國際地產雲論壇 地產業看南加房市保值 求精勿濫

記者張宏／格蘭岱報導
由美國、加拿大、泰國和英國多國華人地產業者參與的國際地產雲論壇線上舉辦。（記者張宏／攝影）
由美國、加拿大、泰國和英國多國華人地產業者參與的國際地產雲論壇線上舉辦。（記者張宏／攝影）

由美國、加拿大泰國和英國多國華人地產業者參與的國際地產雲論壇，日前在線上舉辦，主題是「2022 年中回顧，全球樓市是否將持續繁榮?」與會者普遍認為，全球地產依然會持續向好。

論壇主持人虞清表示，疫情以來全球樓市漲聲一片，部分國家房屋均價迎來十年最大漲幅。在這次全球樓市暴漲潮中，歐美發達經濟體尤為突出，特別是美國房價漲速創出歷年之最。這股熱潮是否持續，是大家關注的焦點。

建築開發公司業者李冀表示，他來美國25年，100萬元以下的房子漲了5倍，未來一、兩年內除非發生大規模戰爭這樣極端情況，否則美國樓市仍然會保持很緩慢的增長，小範圍局部的樓盤下跌是有可能的，但出現大規模長期衰退的概率不大，房地產仍是值得信賴的保值工具。興建新屋未來趨勢是追求科技智能和環保，比如定製太陽能和空調系統、家電控制自動化、後院綠色植物養殖自動化等。

今年下半年南加地產進入平穩期，買房求精勿濫。南加地產業者鄭傑表示，單看洛杉磯房屋庫存量比前幾個月多了一些，利息上漲只是會擠壓一部分投資客出去，購買自住房的客人還是會出手，加價搶購的現象依舊還在。今年全美房價會進入一個平緩期，房屋供需失衡現象預計持續到2023年下半年，優質房源依舊搶手。不管任何市場狀態，優質房源都只有20%，一套地段、配套和學區都好的房子價格，可抵抗通膨也能水漲船高，並保持好的流通。

對於加拿大地產優勢，加拿大開發商李貽倩表示，加拿大貸款利率非常低，扣除通膨，幾乎等於免息分期。同時加拿大正朝著三年百萬移民計畫前進，人口不斷流入必然會帶動房市。

泰國也是華人投資地產熱點，泰國開發商李浚鵬表示，據泰國中央銀行的房價指數顯示，獨棟、聯排、及住宅土地受疫情影響有限，價格目前均已創出新高。公寓止跌反彈力度大接近疫情前高點。他建議大家選擇大城市曼谷和旅遊勝地普吉島這樣的地方投資。

英國開發商代表王麗麗表示，今年第一季度英國投資房產的購買量上漲13.9%，這是自2016 年的最高水平。英格蘭東北部是投資者歡迎的熱點地區，平均回報率為8.9%。

投資 加拿大 泰國

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