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洛杉磯凶宅 趁這波房市熱潮脫手

記者李雪／洛杉磯報導
曼森家族謀殺案的房屋經過拆除重修，還換了門牌編號，目前仍在出售中。（地產網站照片）
曼森家族謀殺案的房屋經過拆除重修，還換了門牌編號，目前仍在出售中。（地產網站照片）

發生過命案的凶宅通常會讓大多數的買家退卻，因此價格普遍會比手邊房屋低一些，即便是名人名宅也是如此。因此有不少此類污名化房屋，都爭相在過去兩年的房市熱潮中試圖脫手。

命案會影響事發房屋的價格，這無庸置疑。例如2016年洛杉磯鑽石吧發生的華裔繪畫老師夫婦命案，60歲的王正隆和57歲的妻子鍾美珠雙雙被殺在屋中。這處3臥室2378平方呎的房屋，2017年一度以2500元出租，2018年8月則以71萬5000元售出，每平方呎僅301元，而在掛牌前，Zillow的估計市價原本在92萬元。

或許也正因如此，一些凶案發生過的房屋，原屋主大多都會盡量多持有幾年。例如全家被殘忍殺害的韓偉東中醫師，在2012年165萬元購買的聖塔芭芭拉縣Greenhill街豪宅，2016年3月出事前價值在270萬至300萬元之間。而在2017年3月14日開始由法院指定的LKD Trust信託公司管理，市場價值為183萬5000元，產權形式也從韓醫師名下轉移成為「委任管理人契據」。至今房屋似乎仍在該信託公司名下。

而去年5月發生在鑽石吧的華人雙屍命案，Eric Kwan用槍和刀殘忍殺死自己的母親和弟弟。事發房屋目前也並沒有要出售的意思，Redfin的估價約為108萬元。

華人講究風水，自然會認為凶宅不吉利。華裔地產經紀袁立功表示，其實不光是華人，通常買家聽說曾有人在屋裡過世，七、八成就打退堂鼓了，「因為何必花錢買一個曾有人過世的房子呢？心裡總是會毛毛的，尤其是兇殺案」。

他回憶以前也曾看過核桃市一棟房子，他和買家進去就看到樓梯附近的淺綠色地毯上有一片印記。因為該屋比周圍房屋便宜10萬元左右，當時標價70萬元，買家因此很有興趣。但仔細一看文件，發現屋子是「遺產房」，他透過賣家經紀進一步了解，原來是太太將先生殺死在屋中，地毯上原來是清洗不掉的血跡，買家一聽也立刻打消念頭。

即使沒有發生真實的命案，恐怖的聯想也多少讓人不適。例如洛杉磯北Genesee街1428號的住宅，曾是1984年經典版本的恐怖片「猛鬼街」（A Nightmare on Elm Street）的拍攝地。因為實在太有名，屋主也乾脆以此為賣點，去年特地選在萬聖節前上市，展示屋子時還請來演員拍攝了一系列對照電影的照片。雖然不排除可能有忠實影迷會願意掏錢，但這樣的房屋有優勢有劣勢，大多數的買家仍會因為恐怖片而退卻，最終該屋以298萬元售出，比標價350萬低了不少。

除了該屋，還有不少真正發生過「著名」謀殺案的房屋在過去兩年中，趁這波房市熱潮脫手或嘗試脫手。例如位於阿罕布拉山谷大道南邊一處山頂上的「庇里牛斯城堡」（Pyrenees Castle），傳奇音樂製作人斯佩克特（Phil Spector）自1998年住在這裡。2003年2月3日，40歲的女演員克拉克森（Lana Clarkson）在城堡門廳中被謀殺，斯佩克特於2009年被判二級謀殺罪成立。這棟城堡於去年5月以330萬元售出，每平方呎僅312元，而最近幾個月，城堡正以1萬8的價格出租中。

洛杉磯1969年曼森家族謀殺案（Manson Family murders），女演員泰特（Sharon Tate）與其他五人被殺地點，房屋原本地址為10050 Cielo Drive，1994年拆除並重新更換地址為10066號。今年1月屋子以8500萬元上市出售，但4月經過下調至7000萬元，目前仍然待售中。

恐怖片「猛鬼街」的拍攝地，今年售出。（地產網站照片）
恐怖片「猛鬼街」的拍攝地，今年售出。（地產網站照片）

洛杉磯 華人 鑽石吧

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