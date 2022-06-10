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加州房價就是貴 德州漲價也難比

編譯組／綜合報導 
洛杉磯Studio City一棟在Zillow掛牌待售，標價近200萬元。(Zillow)
洛杉磯Studio City一棟在Zillow掛牌待售，標價近200萬元。(Zillow)

德州房價大漲多年後，如今跟加州房價之間有多少差別？全國住屋建商協會所公布的數據指出，首府奧斯汀一帶是德州房價最高的地方，另一份報告則認為奧斯汀的房價已超出實際價值太多。

全國住屋建商協會與富國銀行(Wells Fargo)聯合編製的住屋機會指數(Housing Opportunity Index)，顯示加州的房價仍然遠高於其他州，德州人或許覺得本州的房價已經很高，事實上卻仍比加州便宜許多。洛杉磯和聖地牙哥是加州房價最貴的兩個都會區，洛杉磯的房價中間值是94萬5000元，聖地牙哥則是82萬6000元。

在洛杉磯市界內的好區「影城」(Studio City)，網路房地產經紀商Zillow展示一間四臥兩浴的2019平方呎住房，要價199萬9999元；離洛杉磯市中心有一段距離的伍德蘭岡(Woodland Hills)，一棟3007平方呎的大宅叫價199萬9900元，裡面有四間臥室、四間浴室。

奧斯汀整體的房價中間值是大約50萬元，Zillow在奧斯汀好區查維斯湖(Lake Travis)一棟上市屋叫價192萬5000元，價格與加州的兩例相仿，但這棟房子有六間臥室、五間浴室，室內面積有6197平方呎，也就是南加州伍德蘭岡那棟的兩倍有餘。佛州兩所大學最近發布的房價研究報告指出，奧斯汀是全美國房價超值(overvalued)第二高的城市，以研究人員所採用的指標計算，奧斯汀目前成交房價比應有價值高出67.7%。

奧斯汀附近的一些小城市，像是喬治城(Georgetown)和黎安德(Leander)，都是全國房價漲幅最高的地方，主要的刺激因素是人口大增，這從2020年的人口普查結果可以看出。德州其他大都會區的房價比奧斯汀地區低了相當的百分比，譬如達拉斯、福和市、聖安東尼奧和休士頓，房價中間值都在34萬元左右，比奧斯汀地區便宜30%以上。

德州奧斯汀查維斯湖邊的房子，銷售近200萬元。(RealtyAustin.網頁)
德州奧斯汀查維斯湖邊的房子，銷售近200萬元。(RealtyAustin.網頁)

房價 加州 德州

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