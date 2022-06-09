史考次岱爾莊園2810萬售出 創亞州新高

亞利桑納州（Arizona）史考次岱爾（Scottsdale）一座2萬1000平方呎豪宅，甫以2810萬元成交，創下該州物業交易。（Sotheby's International Realty）

亞利桑納州 （Arizona）史考次岱爾（Scottsdale）一座2萬1000平方呎豪宅，甫以2810萬元成交，成為該州有史以來最昂貴物業交易。

在這座物業交易之前，史考次岱爾上一次豪宅銷售，以2410萬元成交，創下2020年交易紀錄。而上述交易，再次打破該州房地產市場。

豪宅路口處。（Sotheby's International Realty）

這棟名副其實的莊園占地五畝，座落在Silverleaf社區山頂上。玻璃牆可俯瞰下面的城市與山谷，後頭游泳 池上方，則有一個風景如畫的火坑。物業邊緣還有一座觀景塔。

起居空間。（Sotheby's International Realty）

這座現代風格豪宅興建於2021年，主屋有八間臥室，15間浴室，室內有寬廣活動空間與豪華設備，門廳進去後，有著環繞三層樓的旋轉樓梯，顯得豪華氣派。

雙島廚房。（Sotheby's International Realty）

整棟豪宅以石材為主，包括雙島廚房、酒吧、咖啡館、瑜伽室和遊戲室等空間。其他亮點還有一個配備4K投影設備電影院 ，一間可停放12輛汽車的車庫。頂層的露台，有自己的消防設施。

主屋後方露台，上有一游泳池。（Sotheby's International Realty）

觀景高塔。（Sotheby's International Realty）

豪宅後面是一片大甲板，甲板上是個有個大露台，上有一座噴泉游泳池，可俯瞰從史考次岱爾市中心到鳳凰城駝背山（Camelback Mountain）美景。

根據多重上市服務公司（Multiple Listing Service），這座物業在今年2月，首次以2950萬元價格問世，一個月以後，上述交易順利達成。