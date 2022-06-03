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10年期國債利率小漲 抵押貸款利率約漲0.125%

【洛杉磯訊】

最新一周房屋抵押貸款利率，顯示利率正在逐漸上揚。總的來看，利率全面上漲約0.125%。主要原因是十年期國債利息較比上周收盤時小幅上漲，從上周的2.745%上升至目前的2.841%。

目前小額貸款（64萬7200以下）購屋利率顯示：30年期貸款利率是4.990%，20年期是4.750%，15年期是4.125%，10年期是3.990%。

據市場資訊，隨著新一周開始，房屋抵押貸款利率變動節奏出現新的變化。在過去三周持續下跌後，本次利率至少上漲了八個百分點。值得關注的是，由於利率是根據債券市場走勢決定，海外債券市場周日休市，所以利率的變化也呼應了全球市場兩天的走勢。從全球市場來看，歐洲出現的高通膨，以及中國國內新冠疫情採取的封城措施，都對債券市場發生負面影響。

佳信貸款負責人劉艷秋表示，專家預計今年年底前，聯儲會或有幾次升息機會，所以有可能房屋抵押貸款30年利率會升至6%，目的是抑制高通貨膨脹。提醒購房者，可以做預防動作，在距離年底半年前，先鎖定一個較低房屋貸款利率，待半年後，再比較各家銀行推出的房屋貸款利率，請貸款經紀再申請較低利率的新房屋貸款。

她指出，鎖息是不需要額外花錢，但會查看個人信用報告，一旦年底房屋抵押貸款利率至6%，由於已經提前半年鎖定利率，還是可以為購屋者節省一筆支出。

利率 貸款 債券

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