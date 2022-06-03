南加房屋月供12個月增長37% 史上最大漲幅

南加六縣4月份的房屋銷售數量比去年同期下降19%。（記者邵敏／攝影）

對於南加 州購房者來說，4月份的高房價和飆升的抵押貸款利率 ，組成了有史以來最大的壓力，中等價位房屋月供創歷史最大漲幅，12個月內上漲37%。不少買房者對這個市場已經望而卻步，剛購房的則感受到明顯的還貸壓力。

根據DQNews的數據，南加4月中位數房價為76萬，以這個價位購買的房屋，如果首付款是20%，每月還貸需要3010元，這個月供還不包括產業稅、保險等其他費用，12個月內上漲了37%，創有史以來最大的漲幅。

相關數據顯示，橙縣房屋的平均月供已超過 4000 元，而南加地區房價相對便宜的聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），月供則超過 2000元。同樣在河濱縣（Riverside County）和聖地牙哥縣（San Diego County），月供激增也創下紀錄。 短短一個月，貸款者借到的錢少了6%，過去一年下降 15%。（記者邵敏／攝影）

隨著聯邦準備理事會(Federal Reserve)試圖為過熱經濟降溫，以此控制通貨膨脹和過高的資產定價，此舉直接導致抵押貸款成本飆升。 4 月份的平均抵押貸款利率為 4.3%，而去年同期為 2.98%，上個月的平均抵押貸款利率是 3.8% 。這對借款人的購買力意味短短一個月內，同樣的貸款，貸款者借到的錢少了6%，而在過去的一年裡，下降了 15%。

僅從今年 3 月到 4 月，月供就增長了 272 元或 10%，一年之內，月供增加819 元，漲幅高達 37%，打破了 2013 年創下的漲幅記錄。相比南加房屋中位數價格在過去12個月內上漲的 17%，月供的漲幅更為驚人。

此外，這筆月供的估值是建立在首付 20% 的的基礎上，對於南加中位數價格的房屋來說，相當於首付為 15萬2000 元，這同樣不是一筆簡單的存款，這項家庭財務負擔在過去一年中增加了 1萬 800 元。

根據相關數據，在這樣的首付、月供壓力下，南加六縣 4 月份的房屋銷售數量比去年同期下降 19%。不少洛杉磯縣的房產經紀都表示，最近明顯感受到房產交易市場的降溫。