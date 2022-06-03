華人地產專家：買家減半 已看到加州房市降溫

隨著貸款利率 調漲及房價 上升，4月加州房市銷售趨緩，但全州中位房價當月創下新高。一些南加華人地產專家表示，現在已經看到房市在降溫，購房者數量掉了近一半。

資深房地產專家袁立功表示，由於新冠疫情影響，經濟總體不樂觀，現在利率持續調漲，3月調漲0.25%，5月再次調漲0.5%，今年還會調漲。房價到了新高位，待售房屋也減少，上一年就預測，在3月調漲利率前，房市還會較熱，房價還會很高，比如一棟房屋上市，就有買家20人至30人來購買拚命加價。但自3月利率調漲後，銷售就出現稍降，本來是一棟房子20人至30人去搶購，現在購房者減少了近一半。剩餘購房者還是希望趁著利率沒有調漲太多，入市買房，以便鎖定合適利率。

他說，現在利率近5%，但先前也有7%或8%的利率，所以還會有人買房。雖然現在購房稍稍降溫，但暑期過後預計房市還會熱一陣子，只是沒有先前那樣熱，似乎房市有一些緩和。或可能出現銷售上揚，價格漲幅趨向緩慢。預計在2023年末前，房屋貸款利率還會繼續調漲，但還會陸續有人進場購買。

河濱縣資深不動產經紀周克蕙說，現在已經感覺到房市在降溫，不如先前熱了。而之所以還有人進場購買百萬元住宅，主要是這些高收入者看到原先百萬元住宅價格在下降，所以他們趁機會購買，以便把握更高升值空間。

房屋貸款專家劉艷秋表示，普通住宅買家主要是上班族，他們申請的是可查收入貸款，所以一旦利率偏高，房價高漲，他們購買需求就會受到抑制。而能買得起百萬元以上住宅的買家，並非上班族，他們或者是公司業者，或者是外國投資者，他們可以申請不查收入貸款，所以利率調漲對他們來說沒有太大問題。這些高收入者會繼續投資超百萬元住宅。

地產投資專家謝宗煌表示，現在加價搶購房屋的風潮已經漸漸平息，最近很多建商主動邀請房屋仲介協助促銷，與先前房市交易熱絡時建商「保守」態度相比，有很大差別。預料2022年秋、冬季，房價會跌幅較明顯，但步伐會隨著聯儲會加息步驟決定。