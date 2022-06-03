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住屋發生凶案必貶值 名宅換地址翻倍賣

編譯組／綜合報導
發生刑案的凶宅，多半會掉價，但有些名宅卻成為商品。(Pexels網頁)
發生刑案的凶宅，多半會掉價，但有些名宅卻成為商品。(Pexels網頁)

儘管當前房地產市場熱滾滾，然而，一些所謂「謀殺屋」（murder house）或遭「污名化房產」（stigmatized properties），如在屋內發生謀殺、自殺、臭名昭彰的前屋主，與鬧鬼事件等，都可能對房價產生負面影響，特別是謀殺事件。

專門研究房地產損害經濟學，房地產諮詢公司Landmark Research執行長貝爾（Randall Bell），曾幫助出售美國一些最著名的污名化房產，包括轟動美國的「O.J.辛普森殺妻疑案」房產等。

他表示，「遭受污名的房產，在出事後兩至三年間，通常房價會貶值15%至25%。隨著時間推移，貶值會消失，但污名至少要10至25年才能完全消失。」

根據DiedlnHouse.com數據（該網站使用產業紀錄，向公眾告知是否有人在特定地址死亡）顯示，發生謀殺案的房屋售價，會比先前售價低21%，比標價低9%。這些房產售價，也比相同郵遞區號同類房價低15%。

即使「著名」謀殺案房屋也無法倖免。洛杉磯辛普森殺妻案事發物業，放上市場兩年，最後以52萬5000賠本出售。辛普森當年以62萬5000元購買該屋。而這棟房屋經過改造和變更地址後，將以172萬元價格出售。

一些被受矚目的謀殺地點，也確實成為商品。

洛杉磯1969年曼森家族謀殺案（Manson Family murders），女演員泰特（Sharon Tate）與其他五人被殺地點，好萊塢名人屋主阿爾托貝利（Rudy Altobelli）在1989年，以160萬元價格售出，較其在1960年購買該屋的價格成長18倍。

這座房屋原本位於10050 Cielo Drive，1994年拆除並重新更換地址。今年1月，這座更換過地址的物業，由業主富蘭克林（Jeff Franklin）以8500萬元出售。

Realtor指出，這些好萊塢名人故事是個例外，59%購買污名化房產者是普通人，20%則由企業家買來用於投資。

值得一題的是，房地產經紀人在法律上，有義務披露有關房產的「重要事實」，但在許多州，賣家只有在被直接詢問的情況下，才被要求披露家中的死亡情況。

根據Nerd Wallet報導，賣方披露的常見事項包括財產留置權、洪水、水損害和機械問題等。對購房者來說，房屋死亡事件超出必要訊息範圍。

貝爾說，特別是在擁有全美最嚴格法律的加州，賣家應該說實話。他建議賣方與合格經紀人與律師合作，減少糾紛。

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