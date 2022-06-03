加州4月中位房價88萬創新高 貸款利率調漲 房市銷售趨緩

房市圖。（記者啟鉻／攝影）

根據加州 房地產協會（C.A.R ）4月房市報告，隨著貸款利率 調漲及攀升房價 ，4月加州房市銷售趨緩，不過全州中位房價當月創下新高。地產專家預測，2022年末前，消費者對住宅總需求量或持續下降，但高端住宅銷售會保持增長趨勢。

根據季節性調整的年銷售比率計算，4月現有獨立屋銷售總數是41萬9040單位，較比3月下降1.9%，比2021年4月同期下降8.5%。4月加州中位房價是88萬4890元，比3月上漲了4.2%，比2021年4月上漲了8.7%。年初至今，加州房屋銷售在4月下降了7.4%。

根據C.A.R.報告，加州利率上漲及房價也升高，對消費者購房需求產生抑制作用，加州4月住宅銷售出現回落，房價中位數連續第二個月創下新高，主要是因為高端住宅市場銷售強勁。

據C.A.R獲得來自加州超過90個地方房地產協會及房源系統資訊，加州4月現有獨立屋過戶數量根據季節性調整年化率大約為41萬9040單位。若全年能夠保持4月銷售步驟，那麼全州年度銷售數字就代表2022年房屋銷售總數，經過調整的季節性因素對房屋銷售產生一定影響。

據報告稱，加州房屋在4月銷售較比3月的42萬2970單位下降了1.9%，比上一年同期下降了8.5%，當時一年銷售了45萬8170單位。四個月銷售數量下降，與3月至4月的銷售減少1.6%統計相一致。不過年度銷售額下降是過去四個月最大降幅，自年初至今，四月銷售額下降了7.4%。

C.A.R主席Otto Catrina表示，因利率持續上升，消費者對住房需求緊迫感導致房市仍具有高度競爭性，尤其是房市庫存持續低於疫情大流行前水平。隨著進入購房季節，或還有更多房源進入市場。但在2022年剩餘時間裡，加州大都會地區住宅短期情況仍持續存在，比如在灣區、南加州地區。

加州在4月中位房價再次創下新紀錄，為88萬4890元，而上個月創下的新紀錄是84萬9080元。4月房價較比3月高出4.2%，比2021年4月的81萬4010元高出8.7%。同比漲幅是自2020年6月以來最小的，但也創造了價格峰值。按照每個月變化百分比統計，高於過去43年三月至四月的價格變化值。

據報告，混合銷售變化持續在加州創紀錄房價中扮演重要角色，發揮重要作用，因為高端市場銷售情況仍強於普通住宅市場。據統計，百萬元房屋銷售數量連續第三個月上升，至歷史新高，佔比例為34.7%。同時，價格低於50萬元的房屋銷售在4月間再次下滑，創下歷史新低。75萬元及以下住房銷售額下降了兩位數，而超過200萬元的住房銷售額同比保持增長。預計混合銷售轉向高端住宅的趨勢在未來數個月持續存在。

C.A.R副總裁兼首席經濟學家勒汶（Jordan Levine）指出，加州房市正常2021年經歷的12年高位回落，原因是高抵押貸款利率和快速上升到房價，都對房市需求產生負面影響。隨著4月待售屋銷售量創下兩年來最大跌幅，消費者所面臨的負擔能力挑戰，在最近銷售趨勢中正在變為現實。他斷言，2022年下半年住房需求可能會繼續下降。