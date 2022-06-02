馬里布莊園交易 1億275萬元挑戰洛縣第四貴

自助倉儲大亨休斯女兒古斯塔芙森（Tamara Gustavson）所擁有休斯位於馬里布（Malibu）的物業，正以1億275萬元求售。（Adrian Anz）

南加州賣家追逐鉅額利潤 和創紀錄的交易價格的野心，似乎在此時達到史上高峰。

該莊園占地3.5畝，位於天堂灣（Paradise Cove）上，擁有三棟豪宅和200多呎海岸線。（Adrian Anz）

其中，自助倉儲大亨休斯（Wayne Hughes）的女兒古斯塔芙森（Tamara Gustavson）所擁有位於馬里布（Malibu）的物業，正以1億275萬元求售。一旦以此價格售出，將成為洛縣 目前市場上第四昂貴的房地產交易。

據悉，休斯在2003年，僅花2000萬元購買該莊園，對比下，潛在的利潤更為顯著。該莊園占地3.5畝，位於天堂灣（Paradise Cove）上，擁有三棟豪宅和200多呎海岸線。

而在馬里布，這種「天價」是種模式。去年風險資本家安德森（Marc Andreessen）以1億7700萬元，收購馬里布一處大宅，重新定義市場。迪士尼前執行長艾斯納（Michael Eisner）目前也以2億2500萬元價格，將位於幾哩外的物業掛牌出售。

生物技術企業家艾德曼（Roy Eddleman）一座名為佛羅倫薩別墅（Villa Firenze）的珍貴義大利豪宅，以1億2000萬元放上市場。（Hilton & Hyland）

生物技術企業家艾德曼（Roy Eddleman）去年在拍賣 會上，以5100萬買下一座名為佛羅倫薩別墅（Villa Firenze）義大利豪宅。當時這是房屋拍賣最高價格，但現在他正以1億2000萬元將其放上市場，有望成為洛縣第五昂貴的房產交易。

該物業位於封閉式比佛利公園（Beverly Park）黃金地段，主屋超過3萬1000平方呎，12間臥室和16間浴室，整個物業近十畝，還有賓館、泳池房、游泳池、網球場、籃球場、足球場與「兒童迷宮」等設施。

性感男星亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard），以260萬元價格，將其位於曼哈頓（Manhattan）頂樓公寓掛牌上市。（Yale Wagner）

影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今年2月，以5800萬價格，將其位於該處的物業賣給英國歌姬愛黛兒（Adele），而馬克華柏格（Mark Wahlberg）則以8750萬元價格，將該處房產上市。

另外，性感男星亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard），以260萬元價格，將其位於曼哈頓（Manhattan）五年的頂樓公寓掛牌上市。

此價格比他2017年的買價高出30萬元，但這五年中，他對物業進行升級，包括改造廚房、修補牆壁和添加溫暖的松木地板等。

這座物業位於東村（East Village），座落在興建於1845年的聯排別墅頂層。每月2222元物業費，用於維護、住家管理與公共花園等設施。