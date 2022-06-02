我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

馬里布莊園交易 1億275萬元挑戰洛縣第四貴

編譯組／綜合報導
自助倉儲大亨休斯女兒古斯塔芙森（Tamara Gustavson）所擁有休斯位於馬里布（Malibu）的物業，正以1億275萬元求售。（Adrian Anz）
自助倉儲大亨休斯女兒古斯塔芙森（Tamara Gustavson）所擁有休斯位於馬里布（Malibu）的物業，正以1億275萬元求售。（Adrian Anz）

南加州賣家追逐鉅額利潤和創紀錄的交易價格的野心，似乎在此時達到史上高峰。

該莊園占地3.5畝，位於天堂灣（Paradise Cove）上，擁有三棟豪宅和2...
該莊園占地3.5畝，位於天堂灣（Paradise Cove）上，擁有三棟豪宅和200多呎海岸線。（Adrian Anz）

其中，自助倉儲大亨休斯（Wayne Hughes）的女兒古斯塔芙森（Tamara Gustavson）所擁有位於馬里布（Malibu）的物業，正以1億275萬元求售。一旦以此價格售出，將成為洛縣目前市場上第四昂貴的房地產交易。

據悉，休斯在2003年，僅花2000萬元購買該莊園，對比下，潛在的利潤更為顯著。該莊園占地3.5畝，位於天堂灣（Paradise Cove）上，擁有三棟豪宅和200多呎海岸線。

而在馬里布，這種「天價」是種模式。去年風險資本家安德森（Marc Andreessen）以1億7700萬元，收購馬里布一處大宅，重新定義市場。迪士尼前執行長艾斯納（Michael Eisner）目前也以2億2500萬元價格，將位於幾哩外的物業掛牌出售。

生物技術企業家艾德曼（Roy Eddleman）一座名為佛羅倫薩別墅（Villa...
生物技術企業家艾德曼（Roy Eddleman）一座名為佛羅倫薩別墅（Villa Firenze）的珍貴義大利豪宅，以1億2000萬元放上市場。（Hilton & Hyland）

生物技術企業家艾德曼（Roy Eddleman）去年在拍賣會上，以5100萬買下一座名為佛羅倫薩別墅（Villa Firenze）義大利豪宅。當時這是房屋拍賣最高價格，但現在他正以1億2000萬元將其放上市場，有望成為洛縣第五昂貴的房產交易。

該物業位於封閉式比佛利公園（Beverly Park）黃金地段，主屋超過3萬1000平方呎，12間臥室和16間浴室，整個物業近十畝，還有賓館、泳池房、游泳池、網球場、籃球場、足球場與「兒童迷宮」等設施。

性感男星亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard），以260萬...
性感男星亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard），以260萬元價格，將其位於曼哈頓（Manhattan）頂樓公寓掛牌上市。（Yale Wagner）

影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今年2月，以5800萬價格，將其位於該處的物業賣給英國歌姬愛黛兒（Adele），而馬克華柏格（Mark Wahlberg）則以8750萬元價格，將該處房產上市。

另外，性感男星亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard），以260萬元價格，將其位於曼哈頓（Manhattan）五年的頂樓公寓掛牌上市。

此價格比他2017年的買價高出30萬元，但這五年中，他對物業進行升級，包括改造廚房、修補牆壁和添加溫暖的松木地板等。

這座物業位於東村（East Village），座落在興建於1845年的聯排別墅頂層。每月2222元物業費，用於維護、住家管理與公共花園等設施。

該莊園占地3.5畝，位於天堂灣（Paradise Cove）上，擁有三棟豪宅和2...
該莊園占地3.5畝，位於天堂灣（Paradise Cove）上，擁有三棟豪宅和200多呎海岸線。（Adrian Anz）
性感男星亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard），以260萬...
性感男星亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard），以260萬元價格，將其位於曼哈頓（Manhattan）頂樓公寓掛牌上市。（Yale Wagner）
生物技術企業家艾德曼（Roy Eddleman）一座名為佛羅倫薩別墅（Villa...
生物技術企業家艾德曼（Roy Eddleman）一座名為佛羅倫薩別墅（Villa Firenze）的珍貴義大利豪宅，以1億2000萬元放上市場。（Hilton & Hyland）

洛縣 利潤 拍賣

上一則

世界晚報╱奧克拉荷馬醫院濫射 至少5死 傷亡還在上升

下一則

洛杉磯縣警察局局長選舉 維拉紐瓦 過半西裔選民支持

延伸閱讀

封面故事／遲友駿一天訓練12小時 NFL史上選秀順位最高華裔球員

封面故事／遲友駿一天訓練12小時 NFL史上選秀順位最高華裔球員
周末這樣玩／美麗後花園 聖塔莫尼卡山脈休閒區處處亮點

周末這樣玩／美麗後花園 聖塔莫尼卡山脈休閒區處處亮點

名模Gigi Hadid大秀屁股蛋 最新比基尼廣告又辣又正

名模Gigi Hadid大秀屁股蛋 最新比基尼廣告又辣又正
自家庭院遭響尾蛇咬傷 凱瑞艾文斯差點喪命

自家庭院遭響尾蛇咬傷 凱瑞艾文斯差點喪命
「同窗之愛」男星整理庭院 竟被響尾蛇咬 差點小命不保

「同窗之愛」男星整理庭院 竟被響尾蛇咬 差點小命不保
為保護杭特拜登 特勤局月花3萬租豪宅

為保護杭特拜登 特勤局月花3萬租豪宅

熱門新聞

華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎