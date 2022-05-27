加州信託購屋成風 富人省稅又保隱私

灣區愈來愈多房屋以信託方式被收購。(Getty Images)

加州富人家庭以信託方式收購房地產數量大增，是疫情後出現的獨特現象，不但可以達到省稅目的，同時更有保密功能，外人不會知道實際買家的身分和姓名。

北加州灣區 2021年有近十分之一待售房屋，在技術上不是被個人購買，而是透過一種稱為「信託」(trust)的財務結構被收購，這也是灣區過去至少20年來，以這種方式購屋的最大比例。

根據「紀事報」分析房地產上市網站「Redfin」數據，自2000年到2021年之間，舊金山 、屋崙、聖荷西都會區的信託購買房屋比例，從約2%穩定增加至近10%。法務與產業專家告訴「紀事報」，大多數信託買家，可能是由希望為後代保留財富的家庭設立。但數據內容也包括部分企業信託，成為灣區越來越受歡迎的房地產投資 工具。

信託有許多不同形式，基本上，信託是為財產所有人或「授予者」(grantor)持有財產的實體，最終目標是將其轉讓給第三方。例如，在家庭信託的情況下，父母是原本擁有人或「授予者」，受益人可能是子女。

資產保護與遺產規劃公司「BarthCalderon LLP」律師希許柯克(Paul Hitchcock)表示，越來越多家庭，通常是富裕家庭，將他們的房屋放置於信託中，將其用以「遺產規劃目的」(estate planning purposes)。本質上來看，若一個人過世時，房屋是置於信託，該房屋可直接轉移到後代。但若僅以遺囑將房子留給後代、而非先將其置於信託，房屋將不得不需透過法庭遺囑認證，是耗時且昂貴的過程。

數據顯示，截至2021年，信託購房比例最大的灣區郵遞區號，集中在最富有地區，包括阿賽頓(Atherton)、波度拉谷(Portola Valley)、柏林甘(Burlingame)。

希許柯克指出，部分類型的信託，例如土地信託，不要求財產所有在財產上填寫真實姓名，從而使所有者可保護其財產免受債權人或法律訴訟。富裕業主通常受益更多，因為可能擁有多個可能成為訴訟目標的高價值房屋。

「紀事報」分析之信託購買數據包括聖馬刁、阿拉米達、舊金山、康曲柯士達、聖他克拉拉縣。截至2021年，五個縣以聖馬刁與舊金山的信託購買比例最大，兩個縣約有13.5%的房屋購買是由信託購買。

根據「Redfin」資料，信託購買增加不僅來自家庭買家，也能包括大量公司信託。企業投資者可如同個人或家庭投資者一樣，利用信託結構買房，避免某些稅收與法律效應，並且保護他們的身分。由於使用信託或其他投資工具的業主，無須在房契透露姓名，居住在公司擁有務業的租戶，並不一定知道誰擁有建築物，讓他們更難透過法律追究這些業主的責任。

先前分析發現，與家族信託與身分不明的企業信託情況相似，可識別的企業投資人於過去20年有所增加，購買比例從不到2%增至近5%。若合併計算信託與可識別企業投資人的購屋比例，則從2000年3.6%增至2021年近14%。