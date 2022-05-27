河濱拉金塔觀光退休族小鎮建案79萬起 出門就是公園高球場

住宅外觀。（資料圖）

河濱縣拉金塔市（La Quinta）是內陸沙漠度假觀光 城市，與科齊拉谷其他城市一樣，吸引很多冬季來享受加州 陽光的「候鳥」觀光客及度假年長者。新建開發社區也適合退休人士需要，功能齊全，但價格不菲。新建案Cantera at Coral Mountain就是其中之一。

該建案共有九種戶型獨立屋，面積從2179平方呎至3006平方呎，全一層，屬於封閉式社區，價位介於79萬990元至95萬300元之間。展示屋現已經完成，並接待訪客，地址：80325 Ave.58 La Quinta, CA 92253 。

新社區周邊有高爾夫球場、公園綠地、超市，就近到達主要公路，出行自如方便快捷。公園有健行步道 ，還有湖泊。到市區老城Old Town也很方便。

在九種戶型中，價位最高的是95萬300元，三或四居室三衛浴，三車位車庫，面積3006平方呎。從整體住宅布局看，盡量做到功能齊全。自帶有門廊的前門進入後，住宅前部分自左至右依次是，次臥室2，有獨立更衣間及共享衛浴設施。次臥3，有共享衛浴及獨立更衣間，次臥3的隔壁就是車庫，可以停放三輛車，其中一個車位屬於串聯式車位（tandem）。 臥室。（資料圖）

沿著大門後走廊向裡走，旁邊有洗衣烘乾間及儲存室。走廊盡就是寬大透光的會客餐廳廚房區，並與更寬大的主臥室相連。在布局中，其中一個房間可開闢為書房或家庭辦公室，還有一個頂部封閉的天井，也可以作為休息使用。 寬大的廚房與客廳。（資料圖）

九款戶型中，價格最低的是79萬990元，四居室，2.5衛浴，三車位車庫，面積2179平方呎。從布局看，與上述最高價位住宅結構類似，只是面積小一些。車庫、主臥、及次臥分隔在走廊兩邊，而共享衛浴、洗衣烘乾間集中在住宅中部區。 庭院效果圖。（資料圖）

以上住宅結構只是建商提供的初步設想，若買者確定購屋後，其中一些結構可以根據自己需要，與建商商討修改，比如若人口少，可以減少臥室數量，廚房設計也可以修改。

該社區屬於科齊拉谷聯合學區，附近有Westside小學，附近公共服務設施包括：公共圖書館、Arnold Palmer's餐廳、超市、珠寶店、農夫市場、咖啡連鎖店、各式餐廳等。居民可以參加些社區活動，包括科齊拉谷音樂與藝術節、Coral Mountain高爾夫球俱樂部，以及Coral Mountain Wave Resort等。

住宅正面外觀效果圖。（資料圖）

拉金塔市於1982年5月1日建市，目前居民人口4萬人左右，周圍起伏山巒海拔不高，是一個旅遊業為主城市，服務業很發達，居民多從事餐飲、酒店、高爾夫球及賭場服務，該市也是加州最早進駐沃爾瑪超市的城市。市中心也是商業區，被譽為The Village。當地亞太裔居民有大約5000餘人。