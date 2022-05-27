供不應求 南加公寓房租暴漲 橙縣、內陸帝國漲幅20年新高

南加公寓房租爆炸式上漲，租金一年漲幅超過去20年。（記者邵敏／攝影）

南加州的公寓房客，正在努力尋找可以負擔的租房地點，因為可以出租的單元很少，今年第一季，南加空置率徘徊在20年來的低點附近，房東因此提高租金 。數據顯示，橙縣 和內陸帝國的房東要求增加17-18%的月租金，南加地區租金上漲幅度平均達兩位數。

疫情期間，很多人從洛杉磯縣人口密集的城市搬到內陸帝國，在那裡他們可以遠程工作的同時，以更少的價格租到更大的房子。因此從2020年春季到2021年冬季，洛縣 租金下降；但如今隨著疫情緩解和更多員工返回工作場所，租金正在逐步回升。洛縣房東在今年第一季度對空置單元的租金提高了12.8%，平均租金為2332元，創下歷史新高。

與此同時，根據CoStar數據，橙縣和內陸帝國的租金上漲速度更快，漲幅為20年來最多的一年。

南加州新聞集團（Southern California News Group，SCNG）綜合三項主要公寓指數顯示，橙縣空置房平均租金比去年上漲18.2%，達到每月2476元歷史新高，比去年前三個月增加381 元，比2010年月租金增加988元。內陸帝國租金幾乎以同樣快的速度上漲，從去年初起同比上漲17.4%，達到每月創紀錄的1941元。

同時，SCNG綜合顯示，橙縣和內陸帝國空置率平均為2.4%，洛縣為3.1%。John Burns房地產諮詢公司Chris Porter指出，「我們從未見過如此高的入住率，主要是因為大量年輕人搬出父母或室友的家，人們的生活密度不如過去。」Porter指出，就業增加、工資上漲和政府刺激性支票讓人們的口袋有了錢，激勵他們搬出去，「雖然家庭收入一直上升，但我確認現在我們已經到了負擔能力捉襟見肘的地步。」

Yardi Matrix 最近一份報告稱，在全國住房短缺的情況下，南加州並不是唯一租金上漲的地方，但該地區的租金上漲速度高於全國平均水平14.3%。數據顯示，橙縣4月份的平均租金上漲19.7%，在全美30個大都會區中漲幅排名第六。內陸帝國的租金漲幅4月份以16.8% 排名13，洛縣以12.7% 排名19。

Yardi的報告指出，租金爆炸式增長，不僅是由被壓抑的需求、不斷增長的家庭組成推動，而且是由於新單元的大量供應不足，土地受到限制，建築勞動力和供應的高成本，使新項目難以推進。

杭廷頓灘市(Huntington Beach)的一位租戶最近抱怨說，如果他決定續簽，租金將每月上漲1100元至3500元以上，「我們現在被迫搬出該地區以尋找經濟適用房，導致不得不離開原來的工作崗位。」另一名租戶認為，現在的租金上漲前所未有，「通常情況下，我會看到2.5%到3%的增長，這是可以接受的，但現在的漲幅非常誇張。」

Yardi最新報告預測，到明年4月，橙縣租金漲幅將放緩至6.2%，內陸帝國漲幅為9.1%，洛縣漲幅為7%。