艾辛諾湖新建案Running Deer Estates 獨立屋58.3萬起

社區房型。（建商提供）

南加州 內陸有一個休閒觀光內陸湖艾辛諾湖，岸邊就是同名百年老城艾辛諾湖市（City of Lake Elsinore）。城市建於1888年，在河濱縣諸多城市中，該市也是具有發展潛力。近年也興建多個建案，吸引外來人口，繁榮城市經濟。近來，該市新建案Running Deer Estates引起購房者關注。

新開發社區距離美麗的艾辛諾湖只有六哩。五棟樣品屋代表不同的居住小區，包括：Paige、Timothy、Delaney以及Daniel 與 Decker，均是全一層獨立屋，面積2012平方呎至2480平方呎，定價在58萬2990元至62萬2990元。

社區房型。（建商提供）

社區房型。（建商提供）

以面積58萬2990元的獨立屋為例，內部結構是2居室2衛浴，2車位車庫，2012平方呎。功能設施很齊全。從前門入口進到室內，面對通向廚房、會客廳、餐廳的一條通透走廊，右邊是車庫，左邊是一間家庭辦公室。再向裡走，由左邊一個小過道，通向兩個臥室，一個是主人主臥室，另一個是次臥，主次臥入門左右相對。次臥有獨立衛浴、掛衣間，主臥包括獨立洗浴、衛生間、步入式衣間。從兩個臥室出來後，再進入入門走廊，左邊是一間洗衣烘乾房。走廊右邊還有儲物間及公共衛浴。集合廚房餐廳和客廳一體，採光明亮。足夠大的空間，很適合長者居住，也適合長輩與少子女的晚輩共享。

價位較高的60萬9990元獨立屋，結構與上述差不多，只是空間更寬大。在選擇房型時，可以增加居室，或按照購買者意願在結構上與建商商量做些許調整。地產經紀表示，從社區五個小型居民區，全一層建築及內部結構看，更適合50歲以上人士居住。有意者可去社區探訪究竟，是否能滿足自己需要。

社區房型。（建商提供）

新開發社區Running Deer Estates地址：6654 Evans Way, Lake Elsinore,CA92530。目前已經建有五棟新屋作為樣板屋，提供購房者參觀。有意者可以致電預約：888-703-8690，周一至周四，參觀時間是上午10時至晚6時，周五是午後1時至晚6時，周六、周日是上午10時至晚6時。

對建案感興趣的人士，首先中意建案地處艾辛諾湖畔，湖畔風光及蜿蜒山丘，湖中游動遷徙鳥類，還有用於休閒遊覽的小船，頗有「漁舟唱晚」之美。實際上，這座城市商業也比較完善，著名商業設施包括：好市多 連鎖超市、Stater Bros Markets、沃爾瑪連鎖店、Home Depot，以及Target連鎖百貨，娛樂設施有Lake Elsinore Hotel & Casino，市區還有兩個滑板公園。學區 是艾辛諾湖聯合學區。

交通有15號公路、74號公路可連接河濱縣主要城市，前往聖地牙哥、賭場拉斯維加斯、洛杉磯等地，也可藉此便捷到安大略國際機場，使用鐵路交通也很便利。

社區房型。（建商提供）