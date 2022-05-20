我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

艾辛諾湖新建案Running Deer Estates 獨立屋58.3萬起

記者啟鉻／河濱報導
社區房型。（建商提供）
社區房型。（建商提供）

加州內陸有一個休閒觀光內陸湖艾辛諾湖，岸邊就是同名百年老城艾辛諾湖市（City of Lake Elsinore）。城市建於1888年，在河濱縣諸多城市中，該市也是具有發展潛力。近年也興建多個建案，吸引外來人口，繁榮城市經濟。近來，該市新建案Running Deer Estates引起購房者關注。

新開發社區距離美麗的艾辛諾湖只有六哩。五棟樣品屋代表不同的居住小區，包括：Paige、Timothy、Delaney以及Daniel 與 Decker，均是全一層獨立屋，面積2012平方呎至2480平方呎，定價在58萬2990元至62萬2990元。

社區房型。（建商提供）
社區房型。（建商提供）

社區房型。（建商提供）
社區房型。（建商提供）

以面積58萬2990元的獨立屋為例，內部結構是2居室2衛浴，2車位車庫，2012平方呎。功能設施很齊全。從前門入口進到室內，面對通向廚房、會客廳、餐廳的一條通透走廊，右邊是車庫，左邊是一間家庭辦公室。再向裡走，由左邊一個小過道，通向兩個臥室，一個是主人主臥室，另一個是次臥，主次臥入門左右相對。次臥有獨立衛浴、掛衣間，主臥包括獨立洗浴、衛生間、步入式衣間。從兩個臥室出來後，再進入入門走廊，左邊是一間洗衣烘乾房。走廊右邊還有儲物間及公共衛浴。集合廚房餐廳和客廳一體，採光明亮。足夠大的空間，很適合長者居住，也適合長輩與少子女的晚輩共享。

價位較高的60萬9990元獨立屋，結構與上述差不多，只是空間更寬大。在選擇房型時，可以增加居室，或按照購買者意願在結構上與建商商量做些許調整。地產經紀表示，從社區五個小型居民區，全一層建築及內部結構看，更適合50歲以上人士居住。有意者可去社區探訪究竟，是否能滿足自己需要。

社區房型。（建商提供）
社區房型。（建商提供）

新開發社區Running Deer Estates地址：6654 Evans Way, Lake Elsinore,CA92530。目前已經建有五棟新屋作為樣板屋，提供購房者參觀。有意者可以致電預約：888-703-8690，周一至周四，參觀時間是上午10時至晚6時，周五是午後1時至晚6時，周六、周日是上午10時至晚6時。

對建案感興趣的人士，首先中意建案地處艾辛諾湖畔，湖畔風光及蜿蜒山丘，湖中游動遷徙鳥類，還有用於休閒遊覽的小船，頗有「漁舟唱晚」之美。實際上，這座城市商業也比較完善，著名商業設施包括：好市多連鎖超市、Stater Bros Markets、沃爾瑪連鎖店、Home Depot，以及Target連鎖百貨，娛樂設施有Lake Elsinore Hotel & Casino，市區還有兩個滑板公園。學區是艾辛諾湖聯合學區。

交通有15號公路、74號公路可連接河濱縣主要城市，前往聖地牙哥、賭場拉斯維加斯、洛杉磯等地，也可藉此便捷到安大略國際機場，使用鐵路交通也很便利。

社區房型。（建商提供）
社區房型。（建商提供）

社區房型。（建商提供）
社區房型。（建商提供）

學區 加州 好市多

上一則

通膨不緩解 將持續推高「貸款利率」

下一則

河濱縣仙境小鎮Idyllwild 避疫世外桃源 市長還是隻狗狗

延伸閱讀

建築名家韋克斯勒 棕櫚泉最後1房440萬售出

建築名家韋克斯勒 棕櫚泉最後1房440萬售出
「漆樹嶺的雪松 」 河濱縣門尼菲市建中高檔新社區

「漆樹嶺的雪松 」 河濱縣門尼菲市建中高檔新社區

砸8000萬… 內陸雷德蘭大學校區 將興建1050戶住宅

砸8000萬… 內陸雷德蘭大學校區 將興建1050戶住宅
德州造鎮 750棟獨立屋明夏上市

德州造鎮 750棟獨立屋明夏上市
休士頓居不易 獨立屋均價近2年漲逾3成 租金增23.8%

休士頓居不易 獨立屋均價近2年漲逾3成 租金增23.8%
「鷹之羽翼」超級豪宅 河濱縣棕櫚沙漠市1900萬元推出

「鷹之羽翼」超級豪宅 河濱縣棕櫚沙漠市1900萬元推出

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工