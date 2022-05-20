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通膨不緩解 將持續推高「貸款利率」

洛杉磯訊
房屋抵押貸款利率顯示，在上半週利率有一個很好的下降，只是周二利率輕微反彈，反彈到上週二水平。（佳信貸款提供）
房屋抵押貸款利率顯示，在上半週利率有一個很好的下降，只是周二利率輕微反彈，反彈到上週二水平。（佳信貸款提供）

本周房屋抵押貸款利率顯示，在上半周利率下降，周二利率輕微反彈至上周二水平。主要原因是十年期美國國債跌破3%，目前為2.879%，這顯然有助於略微降低利率區間。

佳信貸款公司表示，由於最近波動如此大，很難預測利率區間每周的變動幅度。可能決定市場走勢的最大外部因素有以下幾點：一，美國通膨是否真的見頂；二，俄羅斯在烏克蘭的戰爭會對全球市場、供應鏈以及石油、穀物和其他基本商品的價格，造成多長時間的破壞；三，美國聯準會抑制通脹措施，是否會讓美國陷入衰退；四，中國的新冠（COVID-19）疫情封鎖將持續多久，以及中國政府計劃中的刺激措施能否防止長期低迷。

佳信貸款表示，有這麼多不穩定因素，短期內可能會朝著任何一個方向發展。但從長期來看，尤其是今年剩餘時間更有可能發生的是，只要通膨一直持續，抵押貸款利率就會繼續走高。

佳信貸款推薦買家一個策略是增加ARM（可調整利率抵押貸款）的選擇，即使是傳統貸款也是如此。試舉以下情況為例：

如果一個客戶想用60萬元貸款，買一套80萬元住房，只需選擇ARM，就可以降低0.375%的利率；30年無信用積分的固定利率為5.125%，每月付款3266.92元。但如果申請七年的無信用積分，抵押貸款利率可調整為4.875%，每月付款3175.25元。

可見只要選擇七年的ARM，每月就可節省91.67元，總共可節省7700元。而且利率在第七年後可以調整，利率區間降至當前水準以下的可能性很大，通過無結算成本再融資可以節省數千元。

利率 貸款 石油

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