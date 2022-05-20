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凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

阿拉米達、康曲柯士達 灣區房價漲最多

編譯組／綜合報導
隨著利率上漲，灣區房價上漲地點是否因此下跌？專家認為，並不容易預測。許多人仍在尋找買房目標。(Getty Images)
隨著利率上漲，灣區房價上漲地點是否因此下跌？專家認為，並不容易預測。許多人仍在尋找買房目標。(Getty Images)

儘管有報告指出，北加灣區許多屋主於疫情期間，逃離至偏遠的加州城市，尋求更多有利於遠程工作生活方式的寬敞房產，舊金山大都會區房價仍隨需求上漲。根據房地產上市網站「Zillow」最新數據，有

更多人搬到五縣都會核心區以外的地點，包括舊金山、阿拉米達、康曲柯士達、聖馬刁與馬林縣。

特別的是，阿拉米達縣與康曲柯士達縣過去一年成為房地產熱點：2021年2月至2022年2月房價漲幅最高的十大城市都在這兩個縣。根據「Zillow」數據，聯合城、都柏林、布利桑頓、聖拉蒙、丹維爾名列前茅，因為潛在買家進入房屋競標戰以搶購理想房屋。

舊金山房地產經紀人艾斯卡蘭特(Ronnie Escalante)表示，人們重視地點，也強調生活品質，上述地點都是良好社區，位置相當方便。

根據「Zillow」數據，聯合城2021年2月的一般房價約為105萬元；一年之後的2022年2月，房價漲至近138萬元，這個位在阿拉米達縣的城市，房價年漲幅為32%，成為灣區大都會地區房價漲幅最高之地。聖拉蒙2021年2月平均房價為143萬元，2022年2月漲至183萬元，房價年漲幅為康曲柯士達縣最高的城市。

阿拉米達縣聯合城2021年2月的一般房價約為105萬元；一年之後的2022年2月...
阿拉米達縣聯合城2021年2月的一般房價約為105萬元；一年之後的2022年2月，房價漲至近138萬元，年漲幅為32%，成為灣區大都會地區房價漲幅最高之地。(圖取自聯合城官方臉書)

由於遠程辦公方式持續存在，購房者正在考慮更廣泛的買屋城市地點。儘管部分公司已要求員工返回辦公室，無論是完全面對面還是混和辦公形式，根據勞工統計局2月份報告，全國仍有超過60%公司預估，疫情結束之後，將持續擴大其在家工作的變化。

買家也同時評估每個城市的社交與文化生活。疫情之前，人們在舊金山與屋崙等大城市租房或買房，以便進入餐館、夜生活與博物館。「Zillow」資深經濟學家塔克(Jeff Tucker)指出，隨著疫情推展，這些社交設施提供減少，買房需求也跟著下降。

疫情之前，680公路與580公路附近地區可能是遠離繁華就業與夜生活中心地點。現在，這些方便搭乘BART與通往公路的郊區，正在吸引尋求更多空間的民眾。塔克認為，東灣看起來很吸引人，因為離城市生活很近，可以去辦公室或找朋友，買房所需資金相對較低。

儘管如此，舊金山房價在疫情期間變得更昂貴。根據「Zillow」數據，典型房價上漲近12%，從2021年2月141萬元漲至2022年2月的158萬元。舊金山都會區部分較小地區房價也見到飆漲。聖馬刁縣Emerald Lake Hills與馬林縣Bolinas分別是兩個縣房價漲幅最高地點，漲幅為24%與28%。

隨著利率上漲，灣區房價上漲地點是否因此下跌？專家認為，並不容易預測。艾斯卡蘭特表示，許多人仍在尋找買房目標。塔克則認為，疫情加速許多人夢想，否則將推遲幾年才會買房。低利率、遠程工作與社交生活受限等因素，促使他們重新評估生活優先順序，並在房屋上市後快速進場搶購。

房價 疫情 舊金山

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