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加州膠囊套房 月租僅800元

編譯組／綜合報導
膠囊套房設有14個睡覺區域。（Brownstone Shared Housing）
膠囊套房設有14個睡覺區域。（Brownstone Shared Housing）

住房一屋難求，連日本風格的膠囊旅館概念都吹進加州灣區。商業媒體Business Insider報導，灣區鄰近史丹福大學的「膠囊套房」Brownstone Shared Housing現在成為學生的最愛，每個單位的月租只要800元，除了睡覺空間較小，但是起居室、衛浴間一樣不少，遠比單人房的2400元更為平易近人。

才開張八個月的Brownstone Shared Housing將兩房住所改裝成膠囊套房，睡覺區有14個床位，可供個人物品收納與睡覺，外面則是公共區域與兩套衛浴。Business Insider說，整體感覺其實跟Palo Alto其他的住家沒啥兩樣，只是你會多了13個室友。目前的租客多半是20至30歲的實習生與短期雇員，選擇膠囊套房的原因不外乎租約短與經濟壓力。與日式膠囊旅館不同之處在於，膠囊旅館強調高科技感，全部材料不是金屬就是塑膠。

但是創辦人之一的Christina Lennox說，她們想要居家的溫暖感，所以全都改用了木質材料，她自己也是租客，過去一年都住在裡頭。不過膠囊風還是在Reddit平台上引發爭議，認為睡覺區太小，但是另一位創辦人James Stallworth強調，灣區的需求很高，有非常多的租客與房東找他們幫忙，而且每個「臥房」都有隔簾沒有隱私問題。

膠囊套房的創辦人James Stallworth與Christina Lenno...
膠囊套房的創辦人James Stallworth與Christina Lennox。（Brownstone Shared Housing）

National Low Income Housing Coalition 2021的調查指出，整個灣區需要16萬個合宜宅才能滿足低收者的需求，但是當前每100名低收家庭只能爭取35間合宜宅。

灣區 旅館 租客

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