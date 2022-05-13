建築名家韋克斯勒 棕櫚泉最後1房440萬售出

著名設計師韋克斯勒在棕櫚泉設計的最後一棟住宅出售近400萬元。（地產資料圖）

南加 州棕櫚泉 有一棟著名建築設計師韋克斯勒（Donald Wexler）設計的住宅，現在開價近440萬元出售，據稱也是當地最後一棟出自設計大師的作品。

韋克斯勒，生於1926年1月23日，2015年6月26日過世，享年89歲。他是在美國具有影響力的中世紀現代建築風格的建築設計師，主要作品在南加內陸棕櫚泉地區，以率先在住宅設計中使用鋼材而廣為人知。

這次出售的獨立屋價格439.5萬元，全部由韋克斯勒親自設計，2015年建築完成。住宅整體採用白鋼樑柱，占地2550平方呎，有三間臥室、三個衛浴及一間書房。室內家具是由品牌家具用品店提供，均為高級家具，由家具設計師Calla Cane設計。室外有一個環形泳池，似乎在迎接來賓。

住宅大面積的玻璃窗，給人度假村的感覺，有公共泳池及水療區，在前院還可以欣賞聖哈辛多山巒的美景。室內一個雙面壁爐將客廳與餐廳隔開，廚房則位於半隔牆的後部分。其他室內吸睛的地方，還有主浴室大型玻璃淋浴間。

據房產資料，這棟住宅曾在2020年8月以238萬元出售後被人購入。部分設施做了添加，比如太陽能發電、暖通空調系統及無水箱熱水器等。在維修服務部門可以獲得這方面的資訊。

整體住宅坐落在歷史悠久的Movie Colony社區，總面積超過四分之三畝，該地先前曾是Frank Sinatra「雙棕櫚住宅」（Twin Palms）一部分。據紀錄顯示，按照韋克斯勒先前計畫，住宅建設提前了兩個月完成。

韋克斯勒被人稱道的是，最先在住宅設計中引進鋼材，適用於在沙漠地區建築，且經濟耐用。1960年代，他與合夥人Richard Harrison為棕櫚泉一個社區，就設計了七棟全鋼材和大玻璃窗的獨立屋。這些建築都受到保護，列入國家歷史名錄。

韋克斯勒在棕櫚泉地區的設計項目，還有棕櫚泉國際機場、Dinah Shore的前莊園，以及皇家夏威夷莊園社區。