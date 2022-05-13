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「1臥房型」租金2390元 聖地牙哥漲幅冠全美

編譯組／綜合報導
Zumper租金調查，聖地牙哥上升至全美第五貴。（Zumper網站）
Zumper租金調查，聖地牙哥上升至全美第五貴。（Zumper網站）

房地產平台Zumper的最新調查顯示，自新冠疫情開始以來，全美一臥房型的租金就一路上漲，2022年4月的中位價更達1410元，過去14個月上漲13次。其中，聖地牙哥市與周邊地區的一房租金更是不斷攀高，增加速度更勝全美其他地區，一房租金中位價已達2390元，僅次於紐約市、舊金山、邁阿密與波士頓，排名全美第五。

全美一臥居室租金中間價前十名依次是：紐約、舊金山、邁阿密、波士頓、聖地牙哥、聖荷西、洛杉磯、 華府、屋崙、羅德岱堡。其中，加州城市占了五名。

全美的兩房出租價格已經連續15個月攀升，4月中位價來到1746元。大聖地牙哥地區年增27%，達到3050元。聖地牙哥周邊的Chula Vista一房租金中位價去年至今已經漲了40%，Oceanside的同型租金同期也漲了30%。

Zumper報告撰寫人、分析師Jeff Andrews指出，大聖地牙哥地區租金看漲的原因有二。一是紐約、洛杉磯、舊金山等地的員工休假或離職，要不然就是能夠遠距工作，因此聖地牙哥的房屋一直搶手。第二，房屋賣價越來越高，過去兩年至少增加50%，這讓許多人被迫留在租屋市場，不敢買房。

各城市一臥居室租金中間價

1.紐約 420元

2.舊金山 2900元

3.邁阿密 2630元

4.波士頓 2530元

5.聖地牙哥 2390元

6.聖荷西 2300元

7.洛杉磯 2250元

8.華府 2250元

9.屋崙 2060元

10.羅德岱堡 1960元

（資料來源：Zumper 2022年4月）

租金 聖地牙哥 舊金山

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