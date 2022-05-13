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房價狂飆 華裔首購族嘆：口袋太淺、被市場上了一課

記者李榮／灣區報導
儘管利率已開始上升，但灣區的房地產市場依然火熱。（記者李榮／攝影）
儘管利率已開始上升，但灣區的房地產市場依然火熱。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎疫情後，因聯準會給市場注入流動性政策，以及各種供應鏈短缺與缺工情況，加劇了物價上漲，已經到了「幾乎沒有什麼不漲價」境界。房地產價格更是不斷攀升，北加地區房子成交價比要價超過數十萬、甚至百萬的情況相當常見，也讓許多準備買房自住的首購族非常挫折。一路看著房價愈衝愈高，買家無奈感嘆：「唉，怎麼說呢，可能自己口袋太淺，算是被市場狠狠上了一課吧。」

在聖他克拉拉市租屋的Andy Chen，來灣區近八年，頭幾年因為剛畢業、與朋友合租房過得很愜意。但兩年前成家後生了小孩，一家人在一個公寓社區租屋，每個月租金2000多元，與家人討論後決定即早買房安定。只是，最近幾次出價都沒有成功買到，最後得知成交價比原先開價都高出數十萬。

他表示，當時剛來灣區時，地產價格在那時候其實也不覺得便宜，「總想說有可能會再有像是2008年那種崩盤。沒想到等著等著，房價一路攀升，現在覺得好像如果不趕快買，以後真的會買不起了。」

Andy說，自己的條件還算幸運，收入算還可以，公司又有股票，這幾年金融資產價格也算不錯，畢竟疫情後公司的股價還成長許多。早前不是特別想要買房，畢竟心中總覺得價格太貴，偶爾去現場看房，不是嫌房子舊、就是覺得有硬傷，因而一直沒下手。但現在生小孩後想要買房，才發現現在市場庫存更少、價格更高，而且很難搶到。

另一位剛從台灣來美工作約兩年的工程師Mike Cheng也說，過去幾個月他下單了幾間房，但都沒有成功，最後的成交價都是遠超過要價。他在出價策略上比較保守，是因為擔心估價不到的話恐沒有現金補齊差額，也因此在出價上不具優勢，錯失機會。然而，現在的成交價跟幾個月前比起來，又漲了許多，「我本來是有機會可以買接近200萬的房子的，但現在，那時200萬價位的房子，已經變成230、甚至240萬以上了，只能再退而求其次了」。

Mike指出，真正出價幾次都失敗後，他才開始調整心態，認清市場上資本雄厚的買家很多，且許多都是為了自住的需求而購買，對於房價的上漲與近來利率的漲勢，「不能說不擔心，但也因為大家對於未來房價與利率上漲的期待，反而更狠了心加價。你問我能怎麼辦？我也不知道，只能尊重市場吧，期待出價被接受的那一天。」

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