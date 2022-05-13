華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

房地產 科技初創公司Opendoor首席執行官兼聯合創始人華裔Eric Wu，最近自己也買了一棟房子。他只花了約3230萬元，就買下了一棟降價的全玻璃洛杉磯 豪宅Orum Residence。這筆交易比最初的上市價格少了2370萬元。

碧昂絲 曾在此拍廣告

Orum Residence位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）山上，這筆場外交易於近期結束。該屋此前已上市多年，因此有眾多出版物拍照和錄像的紀錄。例如去年，碧昂絲（Beyoncé）就和Jay-Z在此地，為Tiffany & Co.拍攝廣告。

這座占地近1.9萬平方呎的建築，由以前衛聞名的洛杉磯建築師Zoltan Pali設計。從某些角度看，就像一個巨大的玻璃飛機螺旋槳，三個不同的機翼從一個中央點延伸出去。屋主可欣賞到洛杉磯天際線的全景，從市中心的高層建築到蓋蒂中心，一覽無遺。

不過即便有著名設計師加持，且風格亮眼，這棟豪宅仍然很難吸引買家。2018年完工後在市場上擱置了三年多，最初價格從高達5600萬元跌至4200萬元，而這次最終售價比原始要價低近43%。

Orum Residence像一個巨大的玻璃飛機螺旋槳，三個不同的機翼從一個中央點延伸出去。（MLS圖片）

9臥房15衛浴

當初開發此屋的泰裔女繼承人和房地產開發商Dang Bodiratnangkura，原本就計畫投機一筆，這棟9臥15浴的建築本身耗時四年才完成。紀錄顯示，最初在2014年為該物業支付了610萬元，並拆除了當時土地上的房屋。據報導，這座極具現代氣息的新建築花了一年多的才獲得建築許可。

房屋內部裝飾沒有外表那麼浮誇，以白色、灰色和灰褐色為主，不過配置相當豪華，雪松木桑拿房、按摩室、可放1000瓶酒的酒窖、帶杜比音效的家庭影院，以及配備燈光、暖通空調、電視、音響的最先進的自動化系統以及可通過觸摸板控制的電動滑動門。

Orum Residence內部裝飾，以白色、灰色和灰褐色為主。（MLS圖片）

Orum Residence的電影室。（MLS圖片）

位於Bel Air山上的Orum Residence。（MLS圖片）

地下室的車庫由兩部電梯連接，通往三層住宅的各個樓層。屋後有一個由LED照明的大型游泳池；一個室外廚房和環繞式露台，兩個篝火台。

Orum Residence像一個巨大的玻璃飛機螺旋槳，三個不同的機翼從一個中央點延伸出去。（MLS圖片）

Orum Residence的游泳池和觀景區。（MLS圖片）

大學畢業已賺進20棟房

目前未知Eric Wu買下此屋是否為自住。身為房地產科技公司的創始人，現年30多歲長居舊金山豪華的太平洋高地社區的Eric Wu，於2014年創辦Opendoor。這家總部位於舊金山的公司於2020年底上市。

華裔創業者Eric Wu。（取自Opendoor）

據媒體報導，Eric Wu出生在一個華裔家庭。幼年喪父，吳媽媽一個人養育了三個孩子。Eric上大學時就用2萬元獎學金做頭款買了位於學校附近的第一棟房子，入住後租出另兩個房間支付貸款。從此他利用房貸轉貸套出現金，再用這筆現金付了第二棟房的頭款，收租付貸。就用這種方法，在大學畢業前，他就買了20幾棟房子。畢業後他開始做房地產相關的創業，Opendoor是他的第三次創業。