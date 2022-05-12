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真人秀明星貝萊爾莊園售3200萬 汽車界傳奇艾科卡故居

編譯組／綜合報導
曾經由已故美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）擁有，位於貝萊爾（Bel-Air）莊園豪宅，日前以3200萬元價格上市。(Mike Kelley）
曾經由已故美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）擁有，位於貝萊爾（Bel-Air）莊園豪宅，日前以3200萬元價格上市。(Mike Kelley）

曾由已故美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）擁有，位於洛杉磯市貝萊爾（Bel-Air）莊園豪宅，日前以3200萬元價格上市。

該豪宅賣家，是布拉沃（Bravo）真人秀「日落之王」（Shahs of Sunset）明星加利奇（Lilly Ghalichi）。她和丈夫密爾（Dara Mir）於2020年4月，以1950萬元將這座莊園買下。

庭院泳池。(Mike Kelley）
庭院泳池。(Mike Kelley）

起居空間。(Mike Kelley）
起居空間。(Mike Kelley）

兩年來，這對夫妻對豪宅進行改造，包括廚房改以大理石島，並在臥室增加人字形地板，同時添加智能家居技術和LED照明等。

現代化廚房。(Mike Kelley）
現代化廚房。(Mike Kelley）

在加利奇之前，艾科卡擁有這座莊園近30年。洛杉磯時報曾報導，他在1990年以425萬元買下這座豪宅。

艾科卡以開發福特野馬（Ford Mustang）知名，1980年代擔任執行長時，將克萊斯勒（Chrysler）公司從破產邊緣裡拯救出來。他的女兒在艾科卡2019年去世後，將這座房產售出。

這座莊園座落於Hotel Bel-Air街道上，鄰近貝萊爾鄉村俱樂部。占地超過一畝，主屋擁有1萬700平方呎，還有泳池與網球場。

網球場。(Mike Kelley）
網球場。(Mike Kelley）

長長的車道進入後，迎入眼簾的是一棟兩層樓豪宅，拱形門通向一個挑高、現代化的生活空間。

藍色的辦公室。(Mike Kelley）
藍色的辦公室。(Mike Kelley）

華麗的吊燈掛在用餐區上方，起居室帶著兩個壁爐，辦公室鮮豔的藍色顯得醒目。豪宅共有六間臥室、七間浴室，其中包括一間帶有露台的主臥房，可俯瞰美景。

洛杉磯 破產 汽車

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