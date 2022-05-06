貸款利率再升0.125% 創13年以來新高

在過去持續幾周的持續上漲之後，抵押貸款利率本周再上調0.125%，達到2009年以來的最高峰。（佳信貸款提供）

在過去持續幾周上漲之後，房屋抵押貸款利率 本周再上調0.125%，達到2009年以來的最高峰。

佳信貸款公司3日表示，影響抵押貸款利率主要因素，是十年期國庫券持續上漲，目前已接近3%大關。

目前的抵押貸款利率處於2009年以來的最高點，影響最大的因素是美聯準會 應對通膨問題的政策。聯邦公開市場委員會4日舉行今年下一次加息計畫會議，預計美聯準會的基金利率會提高0.5%，這將導致幾乎所有浮動利率借款變得更加昂貴。

關於貸方如何適應新形勢，佳信貸款認爲，如果貸款超過64萬7200元的巨額貸款，目前的當務之急是如何避免利率繼續飆高到5%+範圍。目前，即便貸款申請人的信用評分很高，申請傳統貸款的利息報價也很可能會高於5%（30年固定利率達到5.25%）。

或者可以尋求ARM（可調整利率抵押貸款）選項，比如購買主要住宅、單身家庭、信用評分為760（假設價格為100萬元和20%首付），30年固定利率為5.25%。但如果申請可調整的浮動利率抵押貸款，利率則為4.125%，因此，對於抵押貸款的最初五年，支付的費用將大大低於30年的固定利率。對於那些不打算長期擁有房屋或計劃在未來再融資的人來說，這是一個很好的選擇。