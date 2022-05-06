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砸8000萬… 內陸雷德蘭大學校區 將興建1050戶住宅

記者啟鉻／雷德蘭綜合報導
雷德蘭大學校區。（官網）
雷德蘭大學校區。（官網）

雷德蘭大學（University of Redlands）擬對校區閒置土地開發，名為Village建案，總投資預計超過8000萬元。該校希望依靠建案增加更多收入。雷德蘭市議會已經通過與該校合作決定，共同籌措建設資金。建案於2024年開始動工。

雷德蘭大學在聖伯納汀諾縣雷德蘭市，建案Village位於校區南部，是商住混合開發項目。雷德蘭市議會已經在4月19日全票通過合作決定。

該建案擬在校區南部30畝土地上建設，這裡原先是一片空地，在10號公路北部與大學路東邊，預計由於施工需要，還需要向Grove街以東延伸。據該校財務官Kevin Dyerly表示，建案風格屬於城郊村鎮型，包括零售業、餐廳、市場、辦公樓、精緻酒店、公園、公寓及城市屋，最高建築是四層。

他表示，雷德蘭大學在發展中，除了學費外，還強烈需要有穩定的其他收入來源，比如租金。這項開發案對於該校永續經營及繁榮都具有非常重要意義，所以建案提供公共需求部分，包括與校區自然互動空間、教職員需求的平價屋、靠近校區的可提供出租住宅、提供小型商業及就業機會等。

公共設施還有供水及廢水處理設施，公共街路、腳踏車路線及步行道，輸洪渠，還會建設觀景健行步道及公園。

預計在Village建設1050個單位的住宅、70間客房的酒店、商業零售餐飲區總面積5萬5000平方呎，寫字樓4萬5000平方呎，於2024年啟動工程開始動工。

雷德蘭大學是一所私立大學，於1907年創辦，有百餘年歷史，總校區在雷德蘭市。在校學生5000人左右，在加州有八個校區，提供教學課程包括藝術、科學、音樂、商業及教育等。

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