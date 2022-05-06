「漆樹嶺的雪松 」 河濱縣門尼菲市建中高檔新社區

全一層獨立屋。（資料圖）

內陸河濱縣將增加一個新社區：漆樹嶺的雪松（Cedar at Sumac Ridge），位於門尼菲市（Menifee）。這座日漸繁榮城市，在南加州 中心地區，有相當不錯的發展前景，近年亞裔人口也逐漸增多。

新建社區以獨立屋為主，面積2527平方呎至3247平方呎不等，包括三種住宅款式，算是中高檔社區，尚未公布房價。住宅有四居室或五居室，二至三個衛浴，車庫車位二至三個。社區位置介於215號公路與79號公路之間，社區南面就是Murrieta和Temecula兩個城市，若有興趣暸解進一步情況，可致電888-863-9213。

社區環境。（資料圖）

以面積2527平方呎的房型為例，這是全一層獨立屋，四臥三浴，二車位車庫。從帶有門廊的前門進入，一個長長走廊通向寬大通透的會客、餐廳廚房區。車庫位於住宅左面靠前部分，向後就是一間次臥，有獨立衛浴。走廊右側一個空間，可以設立書房或家庭辦公室，再就是一間次臥，與對面另一間臥室共享衛浴設施，這個衛浴也成為家庭成員公共使用，兩間次臥都有各自掛衣櫃。另一間是洗衣烘乾房。最裡面與會客廳相鄰的是主臥室，有獨立寬大衛浴設施及步入式掛衣間。

室內臥室。（資料圖）

面積最大的是3247平方呎房型，五個臥室3.5衛浴，三車位車庫，整體兩層獨立屋。從室內佈局看，一層在入門處設計有長輩屋，有獨立衛浴，還有一間書房，及會客廳、餐廳及廚房，還有三車位車庫。一樓還有一個共享衛生間。起居在二樓，有四間臥室。從一樓上二樓，是一個共享休閒區。除了主臥有獨立衛浴設施及走入式掛衣間，其他三間臥室共享一個衛浴間。洗衣烘乾房也在二樓。從設計功能看，適合長輩與晚輩合住，或三代同堂，而且互不打擾。

社區環境。（資料圖）

從社區周圍環境看，設有公園、遊樂場及健行步道。從這裡可以方便到達市中心、聖地牙哥海洋世界、休閒娛樂區、約書亞樹國家公園、大莊家賭場度假村及附近高爾夫球俱樂部。附近主要交通，包括215號、79號及15號公路，趕往洛杉磯 、河濱市中心、安大略國際機場都很方便。社區屬於門尼菲學區及派里斯高中學區，還有聖哈辛多山社區學院區。門尼菲市區購物地點有標的連鎖百貨、Stater Bro.連鎖超市等。

室內設計。（資料圖） 室內設計。（資料圖）

據維基百科資料，該市成立於2008年10月1日，屬於洛杉磯聯合統計區一部分，城市位於南加 州中心地帶Menifee Valley，距離坦密庫拉以北15英里，在茉莉塔市北部，市區包括Sun Valley、Quail Valley，以及Paloma Valley和Romoland。城市有居民10萬人左右，以白人居多，亞太裔人口有萬餘人。