買真房可加購虛擬房產… 元宇宙炒房 比真實世界火爆

買下比佛利山607 Beverly Hills的真實房屋的話，就有機會花10萬元獲得一棟位於元宇宙的MetaHouse。（取自beverlyhillsmetahouse.com）

房市仍火爆，利率還上漲，許多民眾都擔憂房市泡沫。其實如今即便是虛擬房產，現在也要花費六位數價格。但元宇宙 的房地產，恐怕比現實世界還要火爆。

雖然現在10萬元可能在洛杉磯地區房市上什麼都買不到，但可以在虛擬世界中獲得一套房子，但前提是，如果在比佛利山 購買一棟價值近950萬元的實體房子。

自稱「比佛利山MetaHouse」的房子近日上市。這座五臥六浴的西班牙式房屋，建於1928年，通過Nourmand & Associates以941.8萬元價格上市。潛在買家有兩種選擇：修復當前房屋，或將其拆除並重建。根據掛牌信息，該物業已有獲得批准的計畫，另也有待批准的八臥十浴、1萬0200平呎豪宅的計畫。但無論買家打算如何處理該房產，仍然可以選擇以數位形式擁有該豪宅。

該物業附帶一個10萬元的附加選項，也就是可以在元宇宙中，購買相同的房產。這棟數字資產由開發元界資產的LEDY構建，屋子已經建立在著名的元宇宙空間「Decentraland」上了，該空間讓人們可以使用一種名為MANA的加密貨幣，購買房產和非同質化代幣（Non-Fungible Token，簡稱NFT ）。NFT是存儲在區塊鏈技術上的數據單元。

根據房屋出售信息，「607 Beverly Hills MetaHouse的新主人將能夠為其提供家具、展示藝術品和其他NFT，並為訪客和客人提供互動體驗」。另外無論買家是否選擇購買數字資產，此次銷售都將包括「MetaHouse」的一款獨特NFT。買家可以在beverlyhillsmetahouse.com上查看當前房產的照片、計畫中的房產的建築效果圖，甚至虛擬世界房屋區域的參觀。

其實元宇宙的房市火爆已經不是新鮮事。尤其最近一年來，隨著中國真實世界房市低迷，以及恒大公司等開發商面臨違約等，這些中國的購房者紛紛湧向元宇宙。據媒體報導，去年虛擬房地產席捲了中國買家。據「中國地產」報導，「元宇宙地產」是2021年最熱門的行業新聞術語。而虛擬住宅的日益普，正值恒大公司苦苦掙扎之際。

例如最火的一些房產，如數字藝術家黃河山打造的虛擬城市「禿力富」（TooRichCity），兩天就售出了310套虛擬房屋，收入約為6萬2700美元，這些房屋作為NFT出售。

雖然這聽起來可能不是很多錢，但在美國市場更為火爆。早先元宇宙沙盒世界的土地價格，就曾呈指數級上漲，現在地塊售價超過1.5萬元，而在漲價兩個月前才1175元。

又例如4月30日NFT先驅平台「無聊猿」（Bored Ape）的母公司Yuga Labs，在元宇宙出售虛擬土地，一時間擠爆伺服器。其旗下元宇宙遊戲世界「Otherside」裡多達5.5萬筆虛擬土地，這些土地都是以NFT的形式販售。每塊土地要價305枚ApeCoin，這是Yuga Labs與其夥伴3月發行的加密幣；依據交易平台「幣安」（Binance）報價，每一枚ApeCoin的價值為18美元左右，但很快就告罄。為Yuga Labs和Animoca Brands等合作夥伴帶來3.35億美元銷售額。

每塊土地要價305枚ApeCoin看起來不多，不過據本報記者觀察，因為搶地的人太多，大部分人都血本無歸。因為手續費，也被圈內人稱「燃費」（Gas Fee），相當高昂。當天搶地人多，紛紛競價出高「燃費」讓「礦工」打包自己的交易，因此當天燃費高達6000多美元。而一旦下訂單，這筆費用就無法再收回來。由此其熱度可見一斑。