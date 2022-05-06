我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

買真房可加購虛擬房產… 元宇宙炒房 比真實世界火爆

記者李雪／洛杉磯報導
買下比佛利山607 Beverly Hills的真實房屋的話，就有機會花10萬元獲得一棟位於元宇宙的MetaHouse。（取自beverlyhillsmetahouse.com）
買下比佛利山607 Beverly Hills的真實房屋的話，就有機會花10萬元獲得一棟位於元宇宙的MetaHouse。（取自beverlyhillsmetahouse.com）

房市仍火爆，利率還上漲，許多民眾都擔憂房市泡沫。其實如今即便是虛擬房產，現在也要花費六位數價格。但元宇宙的房地產，恐怕比現實世界還要火爆。

雖然現在10萬元可能在洛杉磯地區房市上什麼都買不到，但可以在虛擬世界中獲得一套房子，但前提是，如果在比佛利山購買一棟價值近950萬元的實體房子。

自稱「比佛利山MetaHouse」的房子近日上市。這座五臥六浴的西班牙式房屋，建於1928年，通過Nourmand & Associates以941.8萬元價格上市。潛在買家有兩種選擇：修復當前房屋，或將其拆除並重建。根據掛牌信息，該物業已有獲得批准的計畫，另也有待批准的八臥十浴、1萬0200平呎豪宅的計畫。但無論買家打算如何處理該房產，仍然可以選擇以數位形式擁有該豪宅。

該物業附帶一個10萬元的附加選項，也就是可以在元宇宙中，購買相同的房產。這棟數字資產由開發元界資產的LEDY構建，屋子已經建立在著名的元宇宙空間「Decentraland」上了，該空間讓人們可以使用一種名為MANA的加密貨幣，購買房產和非同質化代幣（Non-Fungible Token，簡稱NFT）。NFT是存儲在區塊鏈技術上的數據單元。

根據房屋出售信息，「607 Beverly Hills MetaHouse的新主人將能夠為其提供家具、展示藝術品和其他NFT，並為訪客和客人提供互動體驗」。另外無論買家是否選擇購買數字資產，此次銷售都將包括「MetaHouse」的一款獨特NFT。買家可以在beverlyhillsmetahouse.com上查看當前房產的照片、計畫中的房產的建築效果圖，甚至虛擬世界房屋區域的參觀。

其實元宇宙的房市火爆已經不是新鮮事。尤其最近一年來，隨著中國真實世界房市低迷，以及恒大公司等開發商面臨違約等，這些中國的購房者紛紛湧向元宇宙。據媒體報導，去年虛擬房地產席捲了中國買家。據「中國地產」報導，「元宇宙地產」是2021年最熱門的行業新聞術語。而虛擬住宅的日益普，正值恒大公司苦苦掙扎之際。

例如最火的一些房產，如數字藝術家黃河山打造的虛擬城市「禿力富」（TooRichCity），兩天就售出了310套虛擬房屋，收入約為6萬2700美元，這些房屋作為NFT出售。

雖然這聽起來可能不是很多錢，但在美國市場更為火爆。早先元宇宙沙盒世界的土地價格，就曾呈指數級上漲，現在地塊售價超過1.5萬元，而在漲價兩個月前才1175元。

又例如4月30日NFT先驅平台「無聊猿」（Bored Ape）的母公司Yuga Labs，在元宇宙出售虛擬土地，一時間擠爆伺服器。其旗下元宇宙遊戲世界「Otherside」裡多達5.5萬筆虛擬土地，這些土地都是以NFT的形式販售。每塊土地要價305枚ApeCoin，這是Yuga Labs與其夥伴3月發行的加密幣；依據交易平台「幣安」（Binance）報價，每一枚ApeCoin的價值為18美元左右，但很快就告罄。為Yuga Labs和Animoca Brands等合作夥伴帶來3.35億美元銷售額。

每塊土地要價305枚ApeCoin看起來不多，不過據本報記者觀察，因為搶地的人太多，大部分人都血本無歸。因為手續費，也被圈內人稱「燃費」（Gas Fee），相當高昂。當天搶地人多，紛紛競價出高「燃費」讓「礦工」打包自己的交易，因此當天燃費高達6000多美元。而一旦下訂單，這筆費用就無法再收回來。由此其熱度可見一斑。

藝術家黃河山打造的虛擬城市「禿力富」（TooRichCity）裡的房屋。（網路截...
藝術家黃河山打造的虛擬城市「禿力富」（TooRichCity）裡的房屋。（網路截圖）

元宇宙 NFT 比佛利山

上一則

「漆樹嶺的雪松 」 河濱縣門尼菲市建中高檔新社區

下一則

紀念碑山谷 世界最大室外博物館 各式山丘聳立風景迷人

延伸閱讀

Yuga Labs售地 史上最大NFT發行案

Yuga Labs售地 史上最大NFT發行案
飛進元宇宙 台灣虎航推出台航空業界首發NFT

飛進元宇宙 台灣虎航推出台航空業界首發NFT
中國奇虎360追風 推元宇宙社交產品

中國奇虎360追風 推元宇宙社交產品
瞄準元宇宙商機 Meta擬抽成47%

瞄準元宇宙商機 Meta擬抽成47%
破冰S媽 具俊曄發文放閃大S NFT作品7秒賣完

破冰S媽 具俊曄發文放閃大S NFT作品7秒賣完
元宇宙夯 中國王老吉、海底撈等快消企業搶進軍

元宇宙夯 中國王老吉、海底撈等快消企業搶進軍

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

2022-04-30 02:20
經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

2022-05-01 20:08

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點