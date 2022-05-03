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加州新政 首次買房可借10%頭款

編譯組／綜合報導
州府對初次購屋者推出可寬免房貸計畫。首次購屋者可向貸款單位借10%購屋頭期款。(Getty Images)
州府對初次購屋者推出可寬免房貸計畫。首次購屋者可向貸款單位借10%購屋頭期款。(Getty Images)

加州州府為提高加州居民擁有房產比例，對初次購屋者推出可寬免房貸計畫。根據這項「營建公平寬免計畫」(Forgivable Equity Builder Loan)，首次購屋者可向貸款單位借10%購屋頭期款，且住滿五年之後，可取得貸款寬免保護。

合格申請貸款者，家庭收入須為其居住縣轄區內，中間家庭收入的80%以下。

加州參、眾兩會議員同意撥款1億元，提供協助首次購屋者購買房產，其目標是協助有能力繳付貸款，可是沒有能力付頭期款的勞工家庭購買房產。

加州住屋金融機構 (the California Housing Finance Agency) 發言人強森(Eric Johnson) 表示，州府鼓勵民眾以長期擁有房產方式，儲蓄多世代性財富。目前對非裔、西語裔，以及一些移民社區而言，擁有長期房產世代性財富比例較低。

房地產網站Zillow資深經濟學家塔克表示，提供10%購屋頭期款借貸意義重大，且寬免貸款可讓自有屋民眾，早日得到平等的社會地位。另外寬免性貸款可讓購屋民眾住滿五年後，重新貸款到一家利率較低的房貸機構。

塔克同時表示，首次購屋者面臨嚴峻考驗，因為目前房貸利率已飆高到5%以上。房價上揚加上房貸利率提供。加州許多地區，目前購屋者每個月平均繳納貸款與利息，比起一年前高出37%。這對大多數民眾而言，實已超出可負擔範圍。

貸款 加州 利率

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