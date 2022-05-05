演員夫婦格蘭岱山丘隱密豪宅 250萬出售

好萊塢演員夫婦皮爾（Alison Pill）和雷納德（Joshua Leonard），日前以250萬元價格，將格蘭岱（Glendale）北歐風格的住宅放上市場。（Michael Wilkerson）

好萊塢演員夫婦皮爾（Alison Pill）和雷納德（Joshua Leonard），日前以250萬元價格，把位於洛杉磯縣格蘭岱（Glendale）山丘上，隱密，極具北歐風格（Scandinavian-inspired）的住家，尋找新買主。

起居空間。（Michael Wilkerson）

2015年，主演「歪小子史考特」（Scott Pilgrim vs. the World）的皮爾與夫婿，因「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）聞名的雷納德，以127萬元買下這座物業。

他們在那座物業居住七年來，精心打造屬於他們的天地，將住宅變成如大熊湖畔旁精緻小木屋，有著他們獨特風格。房屋外部以木頭與石材為主，常春藤 爬滿一堵兩層樓高的玻璃牆。

臥房。（Michael Wilkerson）

室內則以溫暖的木地板和光滑的白色色調為基礎，混合顯眼的橙色與綠色牆壁。引人矚目的橫梁，懸掛在開放式平面上方20呎處，結合著寬廣廚房、陽光明媚的用餐區，與擁有壁爐的客廳，上方閣樓休憩空間，可俯瞰整個樓下空間。

車庫改建的辦公室。（Michael Wilkerson）

後院。（Michael Wilkerson）

2400平方呎住宅有三間臥室、三間浴室、一間劇院、圖書館和車庫，車庫則改建為辦公室和健身 房。

室外的花園占地約半畝，包括一個巨大的紅木平台，用餐區與熱水浴池。還有一件彩色玻璃藝術品、獨立辦公室、噴泉與瑜伽台等。

圖書館。（Michael Wilkerson）

皮爾出生於加拿大，童星出身，曾主演「牛奶」（Milk）、HBO電視劇「新聞編輯室」（The Newsroom）等。雷納德則身兼演員、作家與導演 等身份。