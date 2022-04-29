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聯邦商業貸款 中國信託專家教你申請

記者楊青／洛杉磯報導
中國信託銀行（美國）資深副總裁楊致平。（記者楊青／攝影）
中國信託銀行（美國）資深副總裁楊致平。（記者楊青／攝影）

由中國信託銀行和世界日報合辦的「聯邦小企業管理署貸款」（SBA Loan）線上講座，28日由中信銀行（美國）資深副總裁楊致平(Laurence Yeung)介紹「企業如何獲得商業貸款」和SBA不同貸款種類，為華裔小商家解密成功申請聯邦小型小企業商業貸款的關鍵，吸引不少商家和企業創業者觀看。

楊致平是中國信託銀行中小企業商業貸款部門主管，有豐富商業及零售銀行貸款業務經驗，深知各行各業發展趨勢和需要與政府相關的政策。他表示，有很多人聽說SBA貸款很難申請，但如果知道原理、需要什麼，其實很簡單。銀行怎麼去幫助準備材料，讓客戶符合申請資格也很重要。

他表示，中國信託銀行在世界各地有200多家分行，南北加州和新澤西州都有分行。中信銀行有權處理SBA的貸款，可以幫助小商家申請和批准貸款，放款，同時提供後續服務。

楊致平表示，目前聯邦政府對小企業給與許多優惠，35萬以下的SBA貸款不需擔保，聯邦政府鼓勵小商家申請小額的商業貸款；35萬至500萬元的商業貸款則需要擔保。

什麽類型的小企業和商家符合SBA貸款申請要求？楊致平表示，服務業、製造業、批發和零售業，是SBA貸款最主要的四大行業，服務業包括保險、會計、門診、藥房等等；由於地緣上靠近洛杉磯港，與進出口有關的洛杉磯批發業，也是SBA放款的最大的行業之一；因為人口密集，南加州零售業也是SBA貸款青睞的行業。此外，因為好萊塢、迪士尼、環球影城等主題公園，酒店和旅館也是SBA樂意放款的特殊一行，比如在安那罕和巴沙迪那，不管是獨立還是連鎖酒店，加油站、洗車店、疫情之後重整旗鼓的餐館和飲品店等，都比以前更容易得到貸款批准。

楊致平表示，每個商家不同需求不同，所以商家和小企業申請SBA貸款的提案要設計的簡單明瞭，最主要具備的三部分包括：三年的公司報稅表；三年的個人稅表；簡單的個人財務報表。銀行主要根據申請人報稅表和商業計畫書協助申請SBA貸款。

楊致平表示，小企業申請SBA貸款很重要的一點是，明確自己需要什麽貸款。SBA貸款目前主要有7（a）和504兩種。其中7（a）項目SBA擔保最高達85%的貸款，最高貸款額為500萬元，申請人不止可以申請一項貸款，可以申請多項貸款，而且不局限於一個地點，貸款期則是房地產類25年，其他類型十年。

其中貸款如果是用於房地產，自用量超過51%，就可以符合SBA的要求，其他非自用面積可以出租收房租。該項貸款的允許範圍包括首次購買物業、擴大生意而購買物業、購買永久性的倉庫和物業等等。

SBA的504貸款則主要是為小企業用作購買、建設和重貸商用房地產提供貸款，第一貸款方（銀行）最高可貸500萬元，第二貸款方（SBA）最高可貸400萬元，該項貸款最大的好處是符合條件的小企業的只需要10%的首付，比如商家有100萬在手，貸款可以到達1000萬元，但如果100萬做普通商業貸款，最多只可以貸到250至300萬元。504提供了讓小企業用最小投資獲得最大經濟效益的可能。

中信銀行南加：844-763-7622；北加：844-763-6622；東岸：844-763-6522

貸款 稅表 房地產

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