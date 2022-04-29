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灣區房市競爭指數 北佛利蒙奪冠

編譯組／綜合報導
北佛利蒙是灣區競爭指數最高的房地產市場，其中心位置吸引了許多購屋者。(Getty Images)
北佛利蒙是灣區競爭指數最高的房地產市場，其中心位置吸引了許多購屋者。(Getty Images)

疫情期間，灣區城市中心以外地區提供空間、景觀與戶外設施的房價飆漲，但這些房市不見得是最有競爭力。事實上，根據房地產網站「Redfin」數據，在舊金山聖荷西不遠的郊區，才是灣區競爭最激烈的房市所在。

Redfin根據競爭報價數量、銷售與掛牌比例、上市天數等資料來計算房市競爭分數，使用0-100等級，其中100是最具競爭力。郵遞區號94555的北佛利蒙(North Fremont)以91的最高競爭指數得分位居榜首。

「Realty One Group」佛利蒙房地產經紀人卡許亞普(Denise Kashyap)指出，北佛利蒙中心位置吸引了許多購屋者，因為其靠近鄧巴頓橋(Dumbarton Bridge)與880號州際公路，可以向北前往城市、向南前往聖荷西與半島、甚至更遠的東灣，無論人們在哪裡工作或往哪個方向發展，北佛利蒙都位在中心點。

根據美國人口普查，郵遞區號94555的中位年齡為37.2歲，其中亞裔人口佔72%、白人14%、西裔6%、黑人3%。家庭收入中位數約為16萬1000元，但有2.8%居民生活在貧困線之下。

卡許亞普表示，她看到目前買家大多是北佛利蒙當地居民，尋找更大居住空間，或是來自南灣與半島買家遠距工作，並正在尋找「優良公立學校」與「與現在居住地點相同房價水平、卻有更多空間的房屋」，若他們必須一周去辦公室一或二次，通勤仍在合理範圍。許多新買主是有學齡孩童的家庭，正在尋找更多空間與排名較高的學校。

其他灣區競爭指數較高的房市地點都在矽谷社區，西桑尼維爾(Sunnyvale West)以90分排名第二；聖荷西Blossom Valley則以89分位居第三。另外四個聖荷西社區：貝律耶沙(Berryessa)、Cambrian-Pioneer、西谷(West Valley)、阿瑪頓谷(Almaden Valley)則以87-88分排名第四。阿拉米達東區、佛利蒙的Irvington、屋崙的North Hills也進入前十名。

Redfin經濟學家馬爾(Taylor Marr)表示，這些房市熱點全都相當靠近，不太東也不太北或南。許多社區都是靠近灣區市中心的郊區，偶爾通勤到辦公室是可行的。他說，這些郊區通常擁有良好學區，關係緊密。在南灣許多郊區都看到房市競爭激烈。

馬爾表示，購屋者最常面臨多個報價情況，房屋在市場停留時間非常短。這個情況與舊金山等市中心形成強烈對比，舊金山房屋較少見到房屋出價高於定價的情況，並且許多公寓較不受歡迎。

灣區競爭指數較高的房市地點都在矽谷社區，許多買家都是有學齡孩童的家庭，正在尋找更...
灣區競爭指數較高的房市地點都在矽谷社區，許多買家都是有學齡孩童的家庭，正在尋找更多空間與排名較高的學校。(Getty Images)

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