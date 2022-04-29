Z世代湧入 灣區租房市場再度炙手可熱

調查發現，灣區公寓租金最近幾個月因為Z世代租屋者大增顯著上漲。（Getty Images）

如果Z世代租屋者具有指標意義，那麼灣區 住房租賃市場已經再度炙手可熱。

房地產顧問公司Yardi Matrix指出，近幾個月來，舊金山 和聖荷西大都會區是美國大學生和研究生遷入人口增長最快的兩個地區。數據顯示，從2020年到2021年，17歲到25歲的Z世代年輕人，對舊金山和東灣公寓的需求增長了一倍，增幅為全美最大。同一時期，Z世代對聖荷西公寓的需求也增長了50%。大部分的增長發生在2021年下半年，因為這個時期防疫規定開始放寛。

Yardi Matrix資深分析師雷斯勒（Doug Ressler）說：「住房租賃市場逐漸恢復舊觀，舊金山灣區的租屋者顯著增加，其中以Z世代租屋者的增幅最大。」

在新冠疫情開始的第一年，由於辦公室關閉、人們輪班工作或改為遠距工作，許多年輕租屋者搬回家中與家人同住，或搬到租金 較便宜、生活型態不同的偏遠城鎮。為吸引租客，聖荷西、舊金山、屋崙和矽谷的高級公寓大幅削價，使灣區租金暴跌。

不過，灣區許多城市的租金，目前已差不多恢復到疫前的水準。根據Apartment List公布的數據，聖荷西兩房公寓2月的中位數租金為2491元，比去年同期高出14%，舊金山上漲15%到2710元，屋崙上漲2%到1930元，而全美去年中位數租金漲幅更高達近18%。

柏克萊業主協會（Berkeley Property Owners Association）執行董事古布蘭森（Krista Gulbransen）表示，東灣房東近來收到的租屋申請有所增加，但受到國際學生人數因疫情限制減少的影響，柏克萊加大校園周邊的空房增加許多。

古布蘭森指出，許多地區的市場價格仍未恢復到疫情的水準，她認為可能需要三年的時間才能完全恢復。

對年輕專業人士而言，擁有房屋的重要性沒有老一輩人認為的那麼高。Apartment List最近進行的一項調查發現，受訪者認為擁有房屋對個人成功非常重要的Z世代的比例，只有嬰兒潮世代的一半。

不過，Apartment List的沃納克（Rob Warnock）指出，這項調查的結果，並未反映出人們在置產這件事上的重大情感變化。他說，年輕一代是被迫租屋，因為要湊足購屋頭期款對許多人來說太難了。沃納克說：「對絕大部分的人來說，這是經濟負擔能力的問題。」