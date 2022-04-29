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希斯皮里亞市 將建逾1.5萬住宅新社區

記者啟鉻／綜合報導
南加內陸沙漠高地希斯皮里亞市新建社區。（開發商官網）
南加內陸沙漠高地希斯皮里亞市新建社區。（開發商官網）

聖伯納汀諾縣希斯皮里亞市（Hesperia）新建案Taperstry and Los Rancho Flores社區，將建設1萬5000餘個單位住宅。這有可能是南加海拔最高的新建巨型住宅區，位於聖伯納汀諾山東側，海拔3000呎。預計首批住宅在2024年末前完工。

開發商表示，住宅價位以及這裡的沙漠獨特景觀，更能吸引居民入住。建案所在地區被稱為High Desert，周邊就是著名的莫哈維沙漠，這就是社區獨特景觀。開發商是Silverwood，總部在亞利桑納州。

所謂價位吸引買家，是指每棟住宅30萬至50萬元不等，共建造1萬5663個單位，首批近500個單位住宅，預計2024年末前上市。該建案在2021年下半年開始動工，但中間因故耽擱施工，一波三折。

除了住宅，該新建案還包括70萬平方呎零售與商業設施，預計全部完成要近20年時間，一旦完成，可吸引近5萬名新居民入住。開發商及投資商認為，正值加州住宅市場急需新屋上市階段，所以首批新屋一旦上市，加上價位誘人，一定能夠吸引不少買家。

建案目前面臨最後一項的挑戰是，如何保護周邊沙漠中的植被，比如約書亞樹（Joshua trees），因周邊9000餘畝土地要開發為公園、步道和開放空間。

對於希斯皮里亞市來說，該建案是建市以的最大規模住宅開發項目。該市成立於1988年，城市面積逾73平方哩，城市人口近10萬人。Hesperia意思是「西部土地」（western land），市區海拔3186呎。城市居民人口以白人為主，亞裔居民不多。

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