巴沙迪那展示屋開放 英國都鐸風格豪宅大變身

此次選中的1905年英國都鐸風格豪宅，位於南巴市。（記者李雪／攝影）

第57屆巴沙迪那展示屋近日已經完成裝潢，並向公眾開放展示。眾多參與空間改造的設計師齊聚，向民眾介紹自己的設計理念。

這是最近40多年來巴沙迪那展示屋第一次返回南巴沙迪那(South Pasadena)市，此次選中的1905年英國都鐸風格豪宅，位於南巴市歷史悠久的Greene & Greene規劃街區，擁有廣闊的自然美景。

Jeanne Chung（右）和同事Angela Lee（左）一起設計廚房和管家儲藏室。（記者李雪／攝影）

華裔設計師Jeanne Chung和同事一起設計廚房和管家儲藏室。重裝之後完全大變身，尤其把面向後院的牆打開，增建一個法式門，可通往院子露台，讓整個空間明亮又開放。她還增加更多傳統細節、金屬件，採用混合材料，保持古香古色的同時，還有許多現代化的廚房設施，包括電披薩烤爐，既可充當微波爐，也可作為烤箱的觸屏智能烤箱，兩個嵌入式的製冰機，分別製作可以嚼的軟冰和較大冰塊。

Jeanne Chung和同事Angela Lee一起設計了廚房和管家儲藏室。（記者李雪／攝影）

Jeanne的同事Angela Lee也表示，這次展示屋的設計和裝修和以往相比挑戰更大，因為許多特別的產品、配件、材料都因為疫情 影響，供應鏈打結而很難買到。不過參觀者能在這裡了解到當下最新的產品，若有喜歡的也可以立刻向她們的設計工作室和家具店購買。

樓梯間以及和服廳的本地藝術家Shari Tipich在空間裡布滿了各類中式裝飾，並慶祝虎年。（記者李雪／攝影）

負責後方樓梯間以及和服廳（kimono pavilion）的本地藝術家Shari Tipich，在空間裡布滿了各類中式裝飾，除了燈籠、瓷器和布藝，屋頂畫滿竹葉。尤其為慶祝虎年，她在左右牆上都畫上兩隻老虎，連地毯也是兩隻虎。

主臥室。（記者李雪／攝影）

主臥的裝飾相當奢華，配色主要由黑色和金色搭配，材料有用石料和天鵝絨，充滿上世紀的華麗幾何裝飾風；寬敞的洗衣間，在三位女設計師的改造下，成為一個在做家務、洗衣時還能辦公喝咖啡 的舒適空間；一樓的化妝間雖然小巧，但女設計師Gwen Sukeena認為，都鐸風格本身太過男性化，因此通過扇形拼貼的地磚和天花板的手繪，增加了女性柔和的元素，牆面是非常深的綠色，乍看下似乎呼應都鐸風的黑色，但卻又更親切。

次臥套房。（記者李雪／攝影）

這座近1萬平呎的大宅，最初是為英裔土木工程師Harry Hawgood建造，他的鐵路和水路設計生涯跨越多個大陸，包括美國西部和南加州 。這處房屋獨特的混凝土結構，避開了當時流行的木框架結構，而其英式結構，使許多人認為Hawgood本人也是建築師。

主入口大廳保留了該屋原本上好木料製成的旋轉樓梯，以及彩色玻璃窗。（記者李雪／攝影）

儘管是混凝土結構，但房屋內部包含豐富的木質內飾和具有時代細節，包括彩色玻璃窗、華麗的橫樑天花板和落地的石灰華壁爐。入口的大廳和配套的大宴會廳樓梯，通往客廳、辦公室、家庭室、圖書館、餐廳、管家儲藏室、廚房和傭人房，傭人房還有自己的私人廚房。

泳池房。（記者李雪／攝影）

二樓設有四間大臥室，每間臥室均有步入式衣櫥和套間，還有一間可欣賞聖蓋博山脈美景的晨間起居室。其中三間臥室都有壁爐，在寬敞的空間中提供親密和舒適。莊園還有游泳池和825平呎的現代泳池房，配有充足的娛樂空間和戶外燒烤和壁爐。

泳池房也是由三位女設計師打造。（記者李雪／攝影）

裝潢好的房屋在4月24日至5月22日開放，購票可上該機構官網pasadenashowcase.org查看。賣票收益將捐贈本地多個藝術和教育類機構。