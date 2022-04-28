公羊球星唐納德豪宅625.8萬售出 4年轉手賺155.8萬

洛杉磯公羊隊（Rams）防守鋒線唐納德（Aaron Donald）日前以625萬8000元價格，將其位於卡拉巴薩斯市（Calabasas）豪宅售出。（Jeff Elson）

洛杉磯 公羊隊（Rams）防守鋒線唐納德（Aaron Donald）幾個月前，帶領公羊隊以兩次擒殺和一次壓倒性比賽贏得超級盃 勝利。如今，他又以625萬8000元價格，將其位於洛杉磯縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）豪宅售出。

地中海風格豪宅入口。（Jeff Elson）

洛杉磯時報報導，唐納德將這座物業放上市場後三天，就收到出價。紀錄顯示，該物業最後售價比原本開出價格高出8000元，也比唐納德在2018年支付的價格，高出155萬8000元。

這筆交易發生在一個奇怪的時刻，因爲在超級盃期間，唐納德退休謠言四起後，然至今他仍未確認是否會重返球隊，儘管總教練麥克維（Sean McVay）近期保證他會回來。

豪宅後院。（Jeff Elson）

這座地中海風格豪宅興建於1996年，位於卡拉巴薩斯社區星羅棋布的橡樹園中。近一畝的土地上，有一棟7000平方呎主屋，1500平方呎玻璃露台，無邊泳池，籃球場與可停放四輛車的車庫等。

休閒吧。（Jeff Elson）

寬敞的起居空間。（Jeff Elson）

整個生活空間以白色和灰色為基調，帶入現代感，裡面還有一間階梯式休息空間、寬敞的起居空間、桌球室，甚至還有間理髮院等。

樓上主臥房有一雙面壁爐。整棟主屋共有六間臥室，6.5間浴室。

唐納德被譽為NFL 史上最偉大的防守球員之一，2014年被公羊隊選中，八個賽季中完成441次鏟球與98次擒殺。職業生涯中贏得三次NFL年度最佳防守球員獎。