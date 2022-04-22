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「鷹之羽翼」超級豪宅 河濱縣棕櫚沙漠市1900萬元推出

記者啟鉻／河濱綜合報導
圖為住宅效果圖。（地產經紀公司官網）
圖為住宅效果圖。（地產經紀公司官網）

內陸河濱縣棕櫚沙漠市（Palm Desert）最大面積、最豪華獨立屋，近日上市出售，售價為1900萬元。

這棟豪宅也稱「鷹之羽翼」（Eagle's Wings），總面積1萬4227平方呎，有七間臥室。售價1900萬元，也是棕櫚沙漠市目前最大、價格最高獨立屋。位於Bighorn Golf Club的上方，佔地四分之三英畝，可以俯瞰山谷和山巒全貌。

住宅於2005年建造完成。整體具有自由流動線條，採用紋理、自然元素及起伏屋頂，使之巧妙融入周邊自然環境中，外觀無可見支撐建構。據設計師Narendra Patel說，自然採光是一個永遠存在元素，建築的每個角落都是為了這個目的而設計的。

從整體結構看，室內會客廳在住宅後方，連接泳池和水療中心。兩間戶外廚房和大露台區，還有天然岩石瀑布、定製石窟和水景區，為沙漠地帶增加難得景觀。整個住宅大落地玻璃牆和上下兩層自動滑塊清晰可見。主套房豪華浴室擁有玻璃牆，水療中心牆壁具有岩層效果。

設計師對內部設計下了一番功夫，從家具到色彩選擇，甚至浴室的手工蝕刻牆壁也獨到匠心，整個住宅共有八間衛浴。廚房設有儲藏室和早餐區，也有正式餐廳，同時還有辦公空間和娛樂休閒空間，這裡包括一間遊戲室、小酒吧、一間隔音放映廳，還有一間品酒室。健身空間包括桑拿浴室、蒸汽室、按摩室和健身房。除住宅主體外，也有包括兩間臥室的附屬獨立小屋。

其他設施還有一個四車位車庫以及屋頂太陽能板、節水景觀，還有周圍園藝設計。

負責出售地產經紀公司Desert Sotheby's International，並未透露這棟豪宅屋主及背景資料。

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