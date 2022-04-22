我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員：普亭仍可能獲勝

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

抵押貸款利率 持續上揚

洛杉磯訊

聯邦國債利率和房貸利率4月19日有新變化，專家表示，要密切關注美聯準會抑制通膨措施，是否繼續調漲。若購屋可選擇其他房貸方案，替代長期固定的高利率。

據佳信貸款公司19日統計的最新利率報告，當天64萬7200元以下的小額貸款，30年房貸利率5.075%，20年期4.875%，15年期是4.125%，10年期是4.000%。

十年期美國國債收益率，19日從先前的2.862%升至2.938%。

專家表示，本周抵押貸款利率持續上揚，自上周上漲的基礎上，再次全面上漲約0.125%。原因與債券市場相關，十年期國債再次上漲至3.00%的關鍵指標。

上周一，抵押貸款機構的平均30年固定利率是5.25%，這是自2018年末以來出現的最高水平。接下來的兩天，貸款利率再有所調整，但在周四再次升高。令人欣慰的是，沒有升至上周一的最高水平。

專家認為，抵押貸款利率持續上行的壓力主因，依舊與美聯準會對抗通貨膨脹的政策調整有關。在過去80年間，美聯準會從未要將通膨率降低到如現在的程度，同時還要避免導致經濟衰退。正如一篇文章引用曾擔任美聯準會主席的財政部長葉倫(Janet Yellen)所說，「需要技巧和好運氣」。所以，要密切關注美聯準會今年的政策和行動方向，聚焦是否繼續對市場施加壓力，導致利率按照計劃持續調漲。

利率 貸款 聯準會

上一則

洛縣屬地明年5月起禁用一次性餐具 違者每天罰百元

下一則

南巴沙迪那老屋上市130萬 250萬售出 專欄作家批一句話

延伸閱讀

專家：北韓正準備核試 致力在核政策上做出驚人改變

專家：北韓正準備核試 致力在核政策上做出驚人改變
ACG 貸款專精逆向抵押貸款 以房養老

ACG 貸款專精逆向抵押貸款 以房養老

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐
貸款利率幾全面上漲0.125%

貸款利率幾全面上漲0.125%
房貸利率飆漲 導致美房貸需求比一年前銳減40%

房貸利率飆漲 導致美房貸需求比一年前銳減40%
烏俄戰爭趨緩 房貸利率持續上漲

烏俄戰爭趨緩 房貸利率持續上漲

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件