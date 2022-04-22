抵押貸款利率 持續上揚

聯邦國債利率 和房貸利率4月19日有新變化，專家表示，要密切關注美聯準會 抑制通膨措施，是否繼續調漲。若購屋可選擇其他房貸方案，替代長期固定的高利率。

據佳信貸款 公司19日統計的最新利率報告，當天64萬7200元以下的小額貸款，30年房貸利率5.075%，20年期4.875%，15年期是4.125%，10年期是4.000%。

十年期美國國債收益率，19日從先前的2.862%升至2.938%。

專家表示，本周抵押貸款利率持續上揚，自上周上漲的基礎上，再次全面上漲約0.125%。原因與債券市場相關，十年期國債再次上漲至3.00%的關鍵指標。

上周一，抵押貸款機構的平均30年固定利率是5.25%，這是自2018年末以來出現的最高水平。接下來的兩天，貸款利率再有所調整，但在周四再次升高。令人欣慰的是，沒有升至上周一的最高水平。

專家認為，抵押貸款利率持續上行的壓力主因，依舊與美聯準會對抗通貨膨脹的政策調整有關。在過去80年間，美聯準會從未要將通膨率降低到如現在的程度，同時還要避免導致經濟衰退。正如一篇文章引用曾擔任美聯準會主席的財政部長葉倫(Janet Yellen)所說，「需要技巧和好運氣」。所以，要密切關注美聯準會今年的政策和行動方向，聚焦是否繼續對市場施加壓力，導致利率按照計劃持續調漲。