南巴沙迪那老屋上市130萬 250萬售出 專欄作家批一句話

南巴沙迪那市(South Pasadena)一棟以120萬元上市的老房子，以高出訂價130萬元、總價250萬元售出。此為示意圖。（記者李雪／攝影）

聖蓋博谷的南巴沙迪那市(South Pasadena)一棟以120萬元上市的老房子，最近以高出訂價130萬元、總價250萬元售出。這說明了南加州房地產 市場，儘管面對利率飆升，但還是很瘋狂。

洛杉磯時報專欄作家洛佩茲（Steve Lopez）稱，現在已達荒謬程度，這是資本主義橫行的案例，說明了一種文化，即不斷拉開富人與窮人間距離。

洛佩茲說，在瘋狂的南加州市場中，大量人無法擁有住宅，而擁有大量現金者，則在史詩般競標戰中，樂此不疲，售價遠高於掛牌價，現在市場上很正常。

這套南巴市三房一衛的房子，以120萬元掛牌上市，一周之內就以兩倍以上價格的250萬元售出。

洛佩茲指出，當他第一次在「巴沙迪那展望」雜誌（Pasadena Outlook）看到上述廣告，「一開始認為這是印刷錯誤」。洛佩茲與該屋售屋經紀人馬雅達（Ruth T. Mayeda）聯繫，她從事該行業20多年。「她說，在該地區房屋售價通常比要價高出幾十萬元，有時甚至更高。」但她也認為，「250萬元這筆交易，可能是個紀錄」。

她的辦公室經理阿夫沙里安（Ed Afsharian）則表示，「這並不令人驚訝，這不再是談判，而是場比賽」。馬雅達告訴洛佩茲說，她檢查附近類似房屋可比價格，替這棟1922平方呎，兩個車位獨立車庫的物業設定合理價格。

從掛牌手冊看來，洛佩茲認為該屋不錯，但廚房過時，只有一間浴室。然而在南巴沙迪那的房屋庫存少，此屋炙手可熱。

馬雅達說，房屋上市後，有400多人參觀，她收到約60個報價，「許多是現金交易，完全沒有貸款」。她說，其中八個報價為200萬元或以上，中標的250萬元是全現金交易。

要求匿名的賣家，是一名80多歲男子，1983年僅以15萬5000元買下該屋，他的孩子就讀公立學校，他將這棟房產出租。該屋的買家，是通過一個家庭信託基金購買，目前該屋仍空置。

加州Compass前總裁、資深房地產高管麥克勞克林（Mark McLaughlin）說，嬰兒潮一代及其父母擁有大量資產，包括房地產等，這些資產多作為傳承。

南巴沙迪那聯合學區 總監耶茲（Geoff Yantz）說，「目前我們並未真正看到這裡人口發生什麼變化」。該市有大量公寓，平衡學生收入水平，族裔分佈相對穩定，亞裔、白人和西裔各占25%至30%。

耶茲說，不斷增加的地價稅流向政府而非學區，「新的計算公式，將為弱勢學區提供更多經費，該學區資金下降，還好南巴沙迪那教育基金，每年有約100萬元捐款。」

地產分析公司CoreLogic經濟學家海皮（Selma Hepp）稱，這筆250萬元交易可能會產生連鎖反應。「附近下一個上市房屋，會自動以250萬元做上市標準。」

洛佩茲說，這種經濟和房地產市場，顯然是替極少數人服務，打擊大多數人。然而若沒有老師、護士、保母或零售店員，這些上層人就無法生存，他們不斷被趕到學校不那麼好的地方。

洛佩茲在專欄中說：「數十年來，州政府對住房危機的官方反應一直軟弱無力，這通常是立法改革遭到聯邦、州和地方稅收和分區政策中受益匪淺房主的反對。沙加緬度幾個新的住房法案正醞釀著，我們拭目以待。」

「有沒有辦法在購買200萬元或更多的現金交易中收取某種費用，」他說，「他認為，任何人在正確的時間買屋，更好的時刻賣屋，就成為百萬富翁。但他們在售屋同時，是否可徵收少量的稅收，將這筆錢投入至社區負擔得起住房與學校。」