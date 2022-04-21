知名DJ Zedd班尼迪克峽谷豪宅 降至2300萬元求售

知名DJ Zedd，將其位於班尼迪克峽谷豪宅上市價格，從2540萬元下調至2300萬元。（Oppenheim Group）

由於乏人問津，葛萊美獎得主、知名DJ Zedd，日前將其位於洛杉磯 班尼迪克峽谷（Benedict Canyon），特別打造客製化豪宅上市價格，從2540萬元下調至2300萬元。

洛杉磯時報報導，根據爆紅實境秀「日落豪宅」（Selling Sunset）去年新加入的地產經紀艾瑪赫爾南（Emma Hernan）稱，降價伴隨著一些升級，因為這位德籍俄裔唱片製作人，自上次將房屋上市以來，對該豪宅進行了上百個小改動。與他於2018年以1600萬元購入該豪宅價格相比，此番上市價格，仍有不錯的獲利。

起居空間，有大片落地窗俯瞰峽谷美景。（Oppenheim Group）

這棟現代建築，曾出現在「建築文摘」(Architectural Digest）「放開的大門」（Open Door）系列中，不少人覺得有些熟悉。Zedd在該屋打造一系列「客製化」裝飾，涵蓋吃、喝、玩、樂，包括位於櫥櫃下方內置真空吸塵器，用來吸走麵包屑等。

露台。（Oppenheim Group）

這棟四四方方物業，座落於一個占地三畝的海角上，約1萬1000平方呎，五間臥室、八間浴室，建築整體線條簡潔，每個空間都有落地窗，俯瞰周圍峽谷美景。

廚房。（Oppenheim Group）

入口處有一噴泉。廚房一大亮點，是大理石檯面和一對內置於桌上的韓國燒烤架，其他設施包括桌球室、室內外健身 房和電影院 等。

主臥套房。（Oppenheim Group）

後院游泳池。（Oppenheim Group）

主臥房位於樓上，設有壁爐、雙壁櫥和蒸氣淋浴。屋外有寬敞露台可俯瞰著擁有游泳池、水療中心與廂型花園的後院美景。