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馬連縣Bel Marin Keys濱海社區 灣區房市最熱 1年房價漲近50%

編譯組／灣區綜合電
馬連縣濱海小社區成為灣區最熱房市。這個聖波羅灣海濱附近約700戶住宅社區，對購屋者維持相當吸引力。(取自馬連縣府官網)
馬連縣濱海小社區成為灣區最熱房市。這個聖波羅灣海濱附近約700戶住宅社區，對購屋者維持相當吸引力。(取自馬連縣府官網)

根據「舊金山紀事報」分析房地產公司Zillow的數據，疫情期間，位在馬連縣諾瓦度市(Novato)的濱海小社區「Bel Marin Keys」房屋價值增長為灣區最大，成為最熱門房市。這個聖波羅灣(San Pablo Bay)海濱附近約700戶住宅社區，對購屋者維持相當吸引力：一種輕鬆氣氛，讓人感覺身處在南佛羅里達而非灣區。

根據Zillow按社區畫分的房價分析，自疫情以來，濱水社區房價增長為灣區所有社區最大。數據顯示，2019年12月至2021年12月、Bel Marin Keys社區房價飆漲近50%：2019年平均房價約為100萬元、2021年增至150萬元。房價上漲反映疫情典型遷移趨勢：對郊區更感興趣，因為提供更多空間與戶外活動。

在Bel Marin Keys社區，戶外活動區域包括兩個瀉湖與諾瓦度溪流(Novato Creek)。取代典型草地與樹木茂盛後院的是，可以俯瞰瀉湖的私人甲板。健行路徑與自行車道就在附近，距離沿著Bel Marin Keys大道與101公路的餐廳及購物地點，也僅有幾分鐘距離。

房地產經紀人克爾默(Andrea Kraemer)表示，近來見到兩個主要族群關注Bel Marin Keys社區：有孩子的家庭正尋找具活動力的生活方式；在家上班夫婦想要在家辦公室有景觀。

由於社區「房源庫存異常缺乏」(exceptional lack of inventory)、價格在每平方英尺850-1100元之間。上周在Zillow出現一棟Bel Marin Keys社區標價195萬元房子、最後一次是於2019年6月以120萬元售出；但幾天之後，這個房源已消失。Bel Marin Keys社區房屋歷史最高銷售是於2021年7月成交的，售價280萬元。

Bel Marin Keys社區獨特環境、可負擔房源供應不足，可能是該地區房價大幅增長的主要原因，甚至超過疫情期間受歡迎的其他灣區社區。長期居住在當地的居民認為，房屋庫存低的部分原因，是Bel Marin Keys社區居民傾向買房後留在原地。

諾瓦度房地產經紀人貝利(Sylvia Barry)表示，疫情之前，舊金山民眾會來此地找房，近來，有更多來自南灣居民將此地納入買房範圍。她說，諾瓦度總體上比馬連縣其他地方便宜，並且可享受更多開放空間與大院子。由於遠程工作，通勤不再是問題。

房價 疫情 灣區

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