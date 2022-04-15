洛杉磯718棟房溢價逾10萬成交 全美最多

灣區三大城市以高於定價10萬元以上價格成交房屋比率冠全美，其中包括舊金山。(Getty Images)

今年初，全國有5897棟房屋售價至少比定價高出10萬元，比去年同期的2241棟房增加，佔所有售出房屋比率約1.8%。其中，洛杉磯 領先其他大都會地區，有718棟成交房屋高於定價10萬元以上，高於其他主要都會城市，也比去年273棟房多。灣區則有屋崙、聖荷西、舊金山等三大城市成交房屋高於定價10萬元以上的比率，超越全美。

房屋售價高於標價六位數的前十大城市中，有六個城市位在加州，其中又有三個位在灣區。緊隨著洛杉磯之後的是屋崙，今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出、佔當地總售出房屋比率29.8%。之後是聖荷西有490棟、佔45.5%；西雅圖有488棟、佔17.1%；安納罕有365棟、佔14.8%；舊金山有335棟、佔40%。前十名還包括聖地牙哥有323棟、波士頓有158棟、丹佛有125棟、紐約有109棟。

這些數據是根據房地產公司「Redfin」針對2022年1月1日至2月15日期間，美國人口最多的50大城市房屋銷售價格與標價，與去年同期相比進行分析。

報告指出，購房者努力擊敗其他買房競標者爭取市場上為數不多的房屋。今年1月是有紀錄以來競爭最激烈的月份，Redfin房屋經紀人代理房屋報價中，有70%面臨競標戰。部分房屋由於競爭激烈，房屋銷售中位價同比上漲14%至37萬6200元，略低於歷史最高水平。

由於疫情推動遠程工作，鼓勵許多購房者搬至其他更負擔得起的地區，待售房屋數量處於歷史最低水平，房屋需過於求。許多購房者急於利用12月貸款利率 3.1%優勢、利息尚未上漲前購房。截至3月3日當周，30年期平均利率為3.76%、低於2月峰值，但仍高於去年創下歷史新低。

Redfin副首席經濟長馬爾(Taylor Marr)表示，2022年初房市瘋狂，買家爭取有限房屋供應，賣家自漲價中獲利。他指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭導致貸款利率暫時下降、提升需求；但隨著更多新房源上市與抵押貸款利率恢復上升，競購戰可能會在夏季緩解。房屋仍可能以高於標價出售，但溢價可能更低。

洛杉磯房屋售出價格高於定價出售的房屋為全國最多，部分原因是房價太貴，另個因素是其房屋銷售量幾乎比其他主要大城市都多。洛杉磯1月份房價比去年同期上漲15%、房屋中位價為82萬5000元，使其成為僅次於灣區的全美第二貴的購房地點。與整個美國相比，房屋溢價超出10萬元的前十名城市，房屋售價也相當昂貴。