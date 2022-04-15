南加河濱縣、聖伯納汀諾縣商業不動產 買賣熱絡

河濱市增加Nordstrom Rack連鎖店，於2022年秋季正式運營。（Nordstrom Rack官網）

南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣近期商業不動產買賣熱絡，交易活躍，酒店、賭場持續招聘人手，商業經紀公司在內陸擴大團隊規模，應對不斷增加的中介業務。

河濱市位於峽谷泉購物廣場（Canyon Springs Marketplace）的原家居洗浴用品連鎖店Bed Bath & Beyond被北美平價連鎖百貨Nordstrom Rack取代，預計在2022年秋季運營，地址：2660 Canyon Springs Parkway，其他著名連鎖商家還有：Marshalls、Old Navy、Petco、Big Lots以及百思買（Best Buy）和Michaels等。

河濱縣門尼菲市Countryside Marketplace新開一家平價連鎖店Burlington Store，於2022年5月末開張。這是一家美國本土平價商品連鎖店，在全美及Puerto Rico有近800個連鎖店，總部位於新澤西州 。這家新店是該連鎖店在加州 設立的第96家店面。申請該店工作可上網登記：Burlingtonstores.jobs，該店地址：30054 Haun Road, Menifee。

聖伯納汀諾市位於Highland街的購物中心世界廣場（World Plaza），面積5萬5810平方呎，近日出售給一家總部在洛杉磯的投資 商，金額1000萬元。賣方是Presidio物業信託公司，未透露買方詳情。中介公司表示，買方對內陸商業不動產發展趨勢非常熟悉。

聖伯納汀諾縣奇諾市最近有兩家汽車配件商店開張，名為：Two Advance Auto Parts，分別位於：4046 Grand Ave.和 11960 Central Ave.，提供快捷服務包括電池功能測試和替換，雨刮器安裝以及引擎燈掃描等業務。該連鎖店在全美、加拿大、Puerto Rico以及U.S. Virgin Islands有約4700家連鎖店。

內陸部分的賭場、酒店也持續招聘職員。賭場Morongo Casino Resort & Spa擬招聘數百新人，同時為即將開張的美食街應聘廚師提供1000元津貼。計劃在4月間於Morongo Grand Ballroom舉辦多場招聘活動，時間分別是：4月12日、4月14日、4月20日及4月26日。可上網暸解詳情：morongocasinoresort.com/employment。

河濱縣棕櫚沙漠市（Palm Desert）度假酒店JW Marriott resort擬於4月19日至20日舉辦二天招聘活動。據介紹該酒店近期完成重新裝修工程，準備擴大職員規模，招聘範圍包括烹飪、工程、飲品、客服、娛樂、水療區工作人員。可上網jwmarriott.careers暸解詳情。地點：74-855 Country Club Dr. Palm Desert。

由於內陸地區商業不動產交易量持續熱絡，位於橙縣爾灣市（Irvine）的一家商業不動產中介公司Stream Realty Partners在內陸擴大團隊規模，增加兩名高級商業不動產專家及三名成員，以因應該地中介業務量上升。