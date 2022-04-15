華商投資1021 Alpine開發案 洛杉磯市中心老宅新生

極小面積的老宅變身為時髦精緻的商業建築。（紫荊地產俱樂部提供）

洛杉磯 市中心地區有不少舊樓，雖然地段優異但苦於歷史建築、環評等限制，讓許多開發商只能望而卻步。但最近兩位華裔開發商攜手正在打造的一個新建案，打開新思路。在人人都在開發住宅的業界環境下，將一處極小面積的老宅賦予新生，成為一處時髦精緻的商業建築。

作為南加州紫荊地產俱樂部的兩名資深成員，華裔地產業者樓競波（Jingbo Lou）和王宏東（Harold Wang），共同投資 開發一處社區商業綜合體開發案1021 Alpine。

改造前。（圖紫荊地產俱樂部提供）

接手項目時，此地是一般開發商避之唯恐不及的五棟租金管制平房，可使用面積僅5500平呎，卻住了十戶人家和40多戶租客 ，而且房子由於疏於維護岌岌可危。原本前一個買家意圖推倒重建出售公寓，卻碰到歷史建築、油井處理、環評審批等各種困難而決定低價出售。

改造前。（圖片由紫荊地產俱樂部提供）

然而該地塊原本的商業規劃性質吸引了樓競波，尤其他還有多年餐飲和服務行業的經驗，因而萌生民宅改造的商業計畫。對於Alpine專案，樓競波既是業主，也是開發商、建築師和總包，還是房東也是租客的合作夥伴。

樓競波畢業於同濟建築學院，並於90年代就讀南加大（USC）建築研究院。擅長歷史建築的修繕與改造，舊樓改造還原建築歷史的他，參與的開發專案包括Normandie Hotel、Morgan Adams Loft等，也是洛杉磯文物保護協會的理事、聖蓋博規劃委員會副會長。

改造後。（紫荊地產俱樂部提供）

建案位於維克托高地（Victor Heights），在華埠和回聲公園（Echo Park）之間，是洛杉磯最古老的社區之一。該社區可以找到不同時期的建築風格，租客跨越各階層和種族，有嶄新的高端出售公寓，毗鄰的卻可能是1920年代的平房和廉價公寓。由於居民頻繁流動，連當地警局都無法弄清楚邊界，90年代當地居民也因此戲稱此地為「被遺忘的邊緣」。

老宅改造後的外觀。（紫荊地產俱樂部提供）

如此多樣化的移民歷史，也是樓競波設計的靈感來源之一，「我希望可以盡可能保留這片土地的歷史痕跡，不管是20年代平移過來的水泥平房，還是各國移民租戶在此居住時種下的各類果樹，這是這個專案最吸引我的地方。在色彩和建築風格的處理上盡可能的融入社區。這裡不需要誇張奪目的塗鴉和看板來吸人眼球，我想打造的是三五好友一拍即合，可以打發一下午時間的城市後花園」。

改造後。（取自樓競波建築公司官網）

開發案位於Alpine和Centennial兩條主街街角，總占地面積僅0.35畝，因此需要高效的空間利用和規劃。項目包括1600平呎的商業辦公室、3900平呎的餐飲、1500平呎的戶外餐飲區域、1500平呎的公共休息區域。項目雖然還在施工階段，卻已引起餐飲界興趣。如今米其林廚師偏愛落腳於樸實的民宿，而Alpine項目提供高檔餐廳享受不到的獨家美味和私密環境，訪客可在開發式廚房和大廚侃侃而談，享受私房菜的樂趣。

目前的餐飲租戶包括曾在米其林三星就職的著名烘培師Jennifer Yee，曾在米其林一星餐館就職的新生代廚師Jihee Kim、始於1940年代的老牌美式漢堡Cassels Burger等。

改造後。（紫荊地產俱樂部提供）

日前他們還邀約俱樂部成員參觀，並詳細介紹開發過程和經驗，包括前期盡調、收購規劃、施工設計、商業招租、投資測算等各個環節。

綜合商業開發案1111 Sunset的渲染圖。（Kilograph）

王宏東補充表示，另一個收購並開發Alpine專案的原因，是此項目距離他的開發公司Palisades投資的另一處5.5畝綜合商業開發案1111 Sunset僅一街之遙。該案在今年2月成功獲規劃局批准，預計包含三棟塔樓，涵蓋約100百萬平呎的住房、辦公樓、零售和酒店等業態。

不管是「以舊換舊」的小型社區商業專案，還是改變社區天際線的地標型專案，城市在急速迭代的過程中隱藏著各種值得挖掘的商業機會。商業地產開發的門檻與住宅開發類專案相比普遍較高，而Alpine項目或能為苦苦思索如何下手商業開發的同業們提供新思路。