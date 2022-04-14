史蹟德比之家 瑪雅復興風格 329.5萬上市

已故建築大師萊特的兒子洛伊萊特（Lloyd Wright），於格蘭岱（Glendale）設計的德比之家（Derby House），以329萬5000元掛牌上市。（Open House Foto）

已故傳奇建築大師萊特（Frank Lloyd Wright）的兒子洛伊萊特（Lloyd Wright），承襲了父親擅長的瑪雅復興風格建築（Mayan Revival-style），他於洛杉磯 縣格蘭岱市（Glendale）設計的德比之家（Derby House），剛以329萬5000元掛牌上市，包含四個相鄰的土地，總面積約1.5畝。

兩層樓的起居空間。（Open House Foto）

臥房。（Open House Foto）

南加州 擁有全國最優秀的瑪雅復興風格建築，如埃尼斯之家（Enis House）與蜀葵之家（ Hollyhock House）等列入世界遺產的建築，是當年萊特以中美洲特有的複雜圖案、混凝土和幾何圖形設計而成。

洛伊萊特設計的德比之家，是1926年替商人德比（James Derby）建造， 半世紀後被列入國家史蹟名錄。

入口處。（Open House Foto）

多年來，這座兩層樓住宅，得到保存與升級。主屋共3300平方呎，五間臥室、三間浴室和一個獨特空間。

該屋的公共空間以混凝土、木材和玻璃組合而成，空間充滿活力，狹長的走廊貫穿整間屋子，可通向閣樓、角落和其他舒適空間。浴室則以粉色和紫色磁磚點綴，整體顯得色彩繽紛。

壁爐區。（Open House Foto）

該屋的設計以瑪雅復興風格建築為主。（Open House Foto）

主樓可通往有著雕像與露台的後院，樓上則有一個能俯瞰群山美景的露台。

儘管不若父親有名，洛伊萊特在40年職業生涯中，也有包括派洛斯福德斯牧場的Wayfarers教堂，與Los Feliz的索登之家（John Sowden House）等代表作。