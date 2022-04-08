安大略、芳塔那 2住宅建案開賣 近800個單位

安大略建案開發工地。（開發商提供）

內陸聖伯納汀諾縣最近在安大略市（Ontario)、芳塔那市 (Fontana）新增兩個住宅開發案，共有住宅大約800個單位。兩個新開發社區彼此相距15哩。

兩個新建案建商均來自橙縣 ，即爾灣 市開發公司New Home Company，以及新港灘市開發公司Landsea Homes開發建設。安大略市新建社區是NUVO Parkside，共建住宅303個單位，售價自50萬元起，自2022年春季開始銷售。

NUVO Parkside社區佔地約20畝，位於Archibald街與Eucalyptus路交匯處南部，房型包括多層獨立式住宅。每單位住宅面積自1019平方呎至1830平方呎，有四居室和3.5衛浴，整個居民區有四個小型社區，具有地中海式、現代式和農莊式風格，住宅還使用了智慧科技。網址：NUVOParkside.com

在芳塔那市的新開發建案是Narra Hills社區，新屋489個單位，面積約100畝，靠近聖伯納汀諾國家森林。房型報考獨立屋、城市聯排屋及集合住宅 ，尚未確定價格。開發公司代表Tom Baine說，這是該公司在芳塔那市第一個建案。

Narra Hills社區從整個結構安排看，擁有233個單位獨立住宅，其中155個單位在一萬平方呎面積上，78個單位佔地5000平方呎。房型從一層至二層，擁有最多五居室、4.5衛浴，面積自1316平方呎至4100平方呎。購房者可有靈活選擇餘地，比如書房、獎勵屋、閣樓及居家辦公室等。

該社區還有127個集合住宅，各自有戶外空間，有二層，面積從2000平方呎至2500平方呎，有四居室或三居室。129個聯排別墅面積自1300平方呎至1800平方呎不等，包括二至三居室。預計2022年末前完成。