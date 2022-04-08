全美13城房價22年翻3倍 前6名在加州 洛杉磯漲280%居次

加州房價增長快。（本報檔案照）

房價 在2021年大幅上漲，低庫存和低利率，推動美國房屋中位價在一年內上漲近20%。而這次大漲是20年來最大幅度，尤其是加州 。自2000年來，大多數加州城市的房價都大幅上漲，許多城市的房價翻了一番甚至三倍，而全美房價增幅排名前六的城市都在加州。但許多南加居民並不擔憂處於房地產泡沫中，認為本地的特有屬性無可替代。

根據房地產經紀公司Clever分析的數據，全美目前漲幅最高的舊金山，2000年的典型房價才35萬6800元。但到了2022年，典型房價已近140萬元，增長了290%，幾乎是22年前的四倍。

舊金山經常被認為是房市失控的最極端例子，但它不是加州唯一房價出現天文數字上漲的城市。Clever分析了全國50個最大都市區的房屋售價中值，發現自2000年以來，有13個城市房價翻了三倍以上。位於加州漲幅全美排名前六的城市，除了舊金山，依次尚有位於南加州的洛杉磯 、河濱（Riverside）、聖地牙哥（San Diego），北加州的聖荷西（San Jose）和沙加緬度（Sacramento），漲幅分別是280%、278%、275%、261%、237%。

大約20年前，河濱或沙加緬度的典型住宅價值，很容易低於20萬元。但現在根據Clever的統計，河濱縣房價中位數為54.4萬元，沙加緬度是58.3萬元。

聖地牙哥在2000年稍微貴一點，平均房價為23.1萬元。而今天，同樣的房子可能價值85.8萬元。洛杉磯2000年房屋價值中位數約23.1萬元。到2022年已經躍升至87.8萬元，增加275%。

根據Clever的完整報告，在同一時期，全國平均水平從12萬7215元增加到32萬5677元，增長了156%或大約2.5倍。

前幾年剛搬到加州來的吳女士，四年前於洛杉磯買了房。她表示雖然許多人都宣稱加州人口流失嚴重，或因稅高、治安等問題要離開。但其實加州大城市如洛杉磯，對於全國其他地方的人來說，還是非常嚮往的，除了無法替代的自然地理特色，還有娛樂業、影視業以及科技業的支柱地位，根本不可能有其他美國城市能撼動。

別的城市就算招商引資，但矽谷、好萊塢畢竟已打造國際名氣，永遠會吸引來自全世界的從業人員。她表示很多人認為，加州已經居於高位的房價可能不會比別的地方漲幅更大，邊際效益也更小。但她認為未來社會還是會有馬太效應，也就是越來越兩極分化，越是大城市越會吸引更多人。 加州房價增長快。（記者李雪／攝影）

另一位在聖蓋博谷地區安家十餘年的徐先生，也持同樣觀點。他認為這也是為什麼雖然流出人口數字多，但流入數字更多。加州房價雖然和美國其他城市比起來已經很高，但也不可能有大幅下跌，畢竟還有那麼嚴重的住房問題，房子是稀缺資源。

另方面，加州房價即使貴，但因為城市並不密集，總體來說單價也貴。不過對紐約市以及許多亞洲發達城市，如上海、香港、東京等地的居民來說，加州的房子便宜又實惠，而且仍是大城市，需要的消費或工作資源都有，生活質量並不會下降。