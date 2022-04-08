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東灣聖拉蒙鬧中取靜 矽谷華人置業首選

記者劉先進／專題報導
聖拉蒙的房子平均在市場上掛牌出售的時間只有7天，房市火熱可見一班。(記者劉先進／攝影)
聖拉蒙的房子平均在市場上掛牌出售的時間只有7天，房市火熱可見一班。(記者劉先進／攝影)

東灣三谷地區的聖拉蒙（San Ramon），被譽為鬧中取靜、學區優良的宜居之地，也成為不少華人、矽谷IT工程師置業的首選地之一。2021年聖拉蒙房價上漲43.2%，平均在市場上掛牌出售的時間只有七天，房源非常搶手。

根據地產交易平台Redfin的數據，縱觀近年來的走勢，聖拉蒙的房價在2016年8月為谷底，房屋售價中位數為79萬1134元。隨後的近五年總體呈上漲趨勢。

2020年2月疫情出現前後，售價中位數為89萬1500元。此後有漲有跌，但總的趨勢是上漲。到2020年12月美國本土疫情爆發最嚴重時，售價中位數為107萬5500元。之後隨著疫苗接種，疫情逐漸得到控制，經濟開始復甦，房價開始一路快速飆升，漲價態勢非常凶猛，保持七個月的連續漲價態勢。

聖拉蒙過去一年房價上漲了43.2%，平均在市場上掛牌出售的時間只有7天，可見房源...
聖拉蒙過去一年房價上漲了43.2%，平均在市場上掛牌出售的時間只有7天，可見房源非常搶手。（取自Redfin）

目前，聖拉蒙獨立屋和公寓的房屋價值中位數是142萬5000元，相比於疫情最嚴重時，中位數上漲幅度達32.5%。2021年房價總體上漲了43.2%，平均在市場上掛牌出售的時間只有七天，房市火熱可見一班。

華人何華斌（Ben He）表示，13年前就從佛利蒙（Fremont）搬到聖拉蒙居住。聖拉蒙吸引他定居的原因是，社區非常安靜，不吵鬧，沒有太商業化。而且治安好，學區也不錯，醫療系統發達，生活便利。社區的教育資源很豐富，公立小學、初中和高中都非常好，可謂夢寐以求的居住地。小孩課外補習和藝術培訓的資源，也很豐富。「孩子想學游泳、籃球、足球、唱歌、畫畫、跳舞，都應有盡有，有利於小朋友全面發展。附近都布林也有商業中心，開車不遠就能方便購物，可謂鬧中取靜。」

聖拉蒙房子相對較新，且市內有50多個公園，教育資源也豐富。(記者劉先進／攝影)
聖拉蒙房子相對較新，且市內有50多個公園，教育資源也豐富。(記者劉先進／攝影)

何華斌說，聖拉蒙社區人與人之間關係很好。左鄰右舍種的水果、西紅柿等蔬菜，也喜歡互相分享。疫情後，居民間的關係似乎更和諧友好。「以前老遠看到，可能沒有那麼積極的打招呼，但現在遠遠看到，就互相問好。也許是看到其他城市有負面的暴力事件發生，民眾更加珍惜目前的鄰里關係。」

雙葉地產公司（Pacific East Bay Real Estate）負責人Jessica Yap說，聖拉蒙的房市最近非常活躍。此前她曾幫助一個客戶買房，看中的房子標價98萬，加價22萬到120萬，才成功拿下。從數據上看，聖拉蒙3月出售102套房子，4月出售130套，5月152套，6月146套。截至7月12日，有116套房子交易在處理中。有17套房子上市一周，上市兩三天的有27套，準備上市的18套。

Jessica Yap表示，聖拉蒙房市火爆，原因有多個，疫情爆發後，不少公司遠程在家上班，員工們傾向於搬到郊區更大的房子。而且疫情後，建築材料缺少，價格瘋漲，人工也短缺，不少建築工人不回去上班，新房成本高，開發商不願意建設新房。市場上只有舊房子，房源不足，需求旺盛，自然造成供不應求的局面，房價也跟著水漲船高。

聖拉蒙鬧中取靜，學區優良，是不少華人的置業首選地。（記者劉先進／攝影）
聖拉蒙鬧中取靜，學區優良，是不少華人的置業首選地。（記者劉先進／攝影）

相比於其他地區，聖拉蒙房子相對較新，不少是1990年代或之後建設的。市內有50多個公園，社區治安好。附近有三個高爾夫球場，學區優良，學校評分高，也成為不少在矽谷上班的華人置業的第一選擇。此外，城市靠近捷運站，開車只需要十分鐘，乘坐公共交通出行也很方便。

聖拉蒙鬧中取靜，學區優良，是不少華人的置業首選地。（記者劉先進／攝影）
聖拉蒙鬧中取靜，學區優良，是不少華人的置業首選地。（記者劉先進／攝影）

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