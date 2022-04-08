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洛市中心復甦 樓盤復工上市 總價沒想像中貴

記者李雪／洛杉磯報導
METROPOLIS位處洛杉磯Downtown核心區，緊鄰金融區與娛樂賽事區，步行距離內聚集數百家頂尖企業。(第一太平戴維斯提供)
METROPOLIS位處洛杉磯Downtown核心區，緊鄰金融區與娛樂賽事區，步行距離內聚集數百家頂尖企業。(第一太平戴維斯提供)

疫情洛杉磯市中心的豪華住宅房地產市場影響巨大，無論租金還是售價都不理想。但隨著生活逐漸恢復正常，該地區也有復甦跡象，尤其不少新建樓盤開始復工或上市，市中心區域地產呈現價值相較穩定的特質。

疫情開始後，市中心辦公樓空置、夜生活停擺，因此城市核心生活的魅力大減。從2020年到2021年，市中心不少豪華公寓的租賃，還提供大量折扣和獎勵來吸引人們入住，而住宅銷售也大為放緩。高層住宅建築項目許多也推遲了建設工作，尤其泛海廣場的洛杉磯最高住宅樓，在2019年停止建設後完全停滯不前。

綠地集團在洛杉磯市中心商圈「大都會開發案（Metropolis）」當初吸引EB-...
綠地集團在洛杉磯市中心商圈「大都會開發案（Metropolis）」當初吸引EB-5投資完成。（本報檔案照）

不過隨著疫情常態化，公寓開發計畫繼續快速建設，其中幾個項目現已上市，例如Broadway街的450套Perla，以及中國綠地集團的Metropolis Tower，如今仍在出售新屋。

從南方公園區域到歷史核心區乃至整個藝術區，洛市中心還有其他開發計畫，開發商和市府的規畫部門大多認為，新的混合用途，主要是住宅項目正在進入傳統商業街區。例如位於小東京的新樓盤Ato，一座八層的商住混合建築，有77套住宅，目前正在建設中。又例如傳奇建築師弗蘭克蓋里 (Frank Gehry and Related) 即將推出的45層蓋里大酒店也備受期待，因為它將為Grand街帶來一座標誌性建築，涵蓋住宅、零售、餐廳以及305間客房的酒店。

上海建工海外地產中心（SCG America )是Perla的建造者，圖為SCG...
上海建工海外地產中心（SCG America )是Perla的建造者，圖為SCG的高層人員。（記者張宏／攝影）

根據MLS，洛市中心區域的同期住宅銷售同比增長16%，中位銷售價格增長7%，上市時間減少25%。儘管與南加大部分地區相比，市中心仍是一個競爭力較弱的市場，但是房屋價值相對穩定。房產經紀認為該區的地產市場復原能力較強，因為寸土寸金，在市中心置業的機會通常有限。而且他認為對市中心生活的投資，對那些可以住五到十年的人來說是有意義的，「前景很好：如果你在這裡扎根，並且長期待下去，你就不會吃虧。」

不過華裔地產經紀王桂華認為，年輕人和白領階級現在還是比較喜歡洛市西邊。但現在總體來說仍是賣家市場，1月以來市場整體都很火爆，因為不少買家都希望，將股票賣出趕在升息之前入場。而洛市中心的市場需求主要集中在高層新樓盤。

雖然單價較高，不過市中心高層公寓的總價，倒沒有華裔民眾想像中那麼貴，而且租金比起其他一些地區也算可觀。例如最新上市的中資開發的樓盤Perla，是35層的高層公寓樓，有單間、一居室和兩居室等不同布局，內部配置和市中心大部分公寓一樣都很豪華，義大利電器、落地窗，小區設施也很完善奢華，健身區、休閒區、室內游戲休息室等。銷售過程正在進行中，掛牌最便宜的小單間價格為44.9萬元。綠地的Metropolis也差不多，有548平方呎單間賣到49.5萬元。

不過市中心的租金，通常會比其他地區高不少，以綠地的Metropolis樓盤為例，因為該公司在2019年也決定將原本計畫出售的公寓繼續持有並出租，因此可以作為對比。例如該樓的小單間，目前租金也高達每月3000元，若是一居室則是4000元左右。如果購買的話，單間物業費最少為每月517元左右，一居室最少為690元左右。

位於洛杉磯市中心百老匯街（Broadway）的35層高檔住商兩用建築Perla。...
位於洛杉磯市中心百老匯街（Broadway）的35層高檔住商兩用建築Perla。（記者張宏／攝影）

租金 疫情 洛杉磯

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