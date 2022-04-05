國稅局提醒：報稅細核第3輪補助金

國稅局已經寄出第三輪經濟影響補助金的金額。（本報檔案照片）

距離4月18日的報稅截止日愈來愈近，很多民眾還在準備去年的稅表 申報。不少人在去年都有收到經濟影響補助金，國稅局 3月底提醒，國稅局已經向收到第三輪經濟影響補助金的民眾，郵寄完畢所有的6475號信函，提醒民眾在2021年所得稅稅表中準確申請剩餘的第三輪刺激計畫補助金，也就是所謂的2021年紓困金 退稅額。會計師張青也表示，今年報稅時一定要留意第三輪補助金的金額。

國稅局表示，截至2021年12月31日止，國稅局總共發放超過1.75億筆的第三輪紓困，總額超過4000億美元。大多數第三輪付款是在2021年春季和初夏發放。如果2020年稅表在去年處理完畢後，納稅人有資格獲得額外的金額，那麼國稅局會在12月之前繼續發放追加付款。

國稅局共發了三輪的經濟影響補助金，但根據法律要求，國稅局不再發放第一、第二或第三輪的經濟影響補助金。如果錯過了刺激計畫補助金付款或沒有獲得補助金全額的人，有資格在2020年或2021年聯邦稅表中申請紓困金退稅額。

國稅局表示，納稅人可以登入國稅局線上帳戶，查看發放給納稅人的第三輪經濟影響補助金的總金額。對於已婚聯合申報的人士，每位配偶都需要登錄其自己的線上帳戶或查看他們各自的6475號信函，從而獲悉聯合總付款中自己的份額。

國稅局指出，如果納稅人沒有收到第三輪紓困，然而納稅人國稅局線上帳戶顯示付款金額大於0美元，或者他們收到通知1444-C或信函6475表明向他們發放了付款，應盡快聯繫國稅局查看是否需要調查。不過國稅局說，線上帳戶顯示的是最新的經濟影響補助金信息，因此如果金額已發放並退回給國稅局，線上帳戶中顯示的金額可能會少於信函6475中顯示的金額。